Каир. Цуренко сыграет в финале с обидчицей Костюк

Каир. Цуренко побеждает лидера посева на пути в финал
Вчера, 10:52
Дубай. Свитолина и Ястремская сыграют в основной сетке
14.02.20 14:32
Хуахин. Свитолина проигрывает Хибино в четвертьфинале
13.02.20 15:07
Свитолина прокомментировала свою победу во втором круге в Хуахине
Определилась соперница Леси Цуренко по финальному матчу на турнире ITF W100 в столице Египта
Цуренко сегодня в полуфинальном поединке обыграла первую сеяную Аранчу Рус и завтра в решающем матче сыграет с румынской теннисисткой Ириной-Камелией Бегу, которая нанесла поражение испанке Алене Большовой 6-2 3-6 6-1. Напомним, что в первом круге турнира Бегу спаслась в поединке с Мартой Костюк 2-6 6-1 7-5, отыграв подачу на матч в решающем сете.