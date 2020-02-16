Каир. Цуренко сыграет в финале с обидчицей Костюк

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Цуренко сегодня в полуфинальном поединке обыграла первую сеяную Аранчу Рус и завтра в решающем матче сыграет с румынской теннисисткой Ириной-Камелией Бегу, которая нанесла поражение испанке Алене Большовой 6-2 3-6 6-1. Напомним, что в первом круге турнира Бегу спаслась в поединке с Мартой Костюк 2-6 6-1 7-5, отыграв подачу на матч в решающем сете.

Цуренко и Бегу встречались ранее четыре раза и трижды победу праздновала украинская теннисистка (последний матч состоялся в 2016 году, в первом круге US Open).

Финальный поединок в Каире начнется в 17:00 по киевскому времени.



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