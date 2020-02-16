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Теннис

Марсель. Стаховский проигрывает на старте квалификации

Евгений НикитюкНет комментариев
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Open 13 Provence – ATP Tour 250
Марсель, Франция • 17-23 февраля • хард (зал) •
Действующий чемпион: Стефанос Циципас (Греция)
Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Квалификация. Первый круг
Сергей Стаховский (Украина, 8) – Маттиас Бахингер (Германия) 3-6, 4-6

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Теннисисты провели на корте один час. В первом сете на 3 брейка соперника украинец ответил одним. Судьбу второй партии решил один брейк, которым Бахингер и завершил матч в свою пользу.

В парной сетке в Марселе выступит украинец Денис Молчанов.

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Фото: Instagram.

Источник: btu.org.ua
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