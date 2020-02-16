Роттердам. Монфис второй год подряд сыграет в финале, Оже-Альяссим побил рекорд Федерера

Гаэль Монфис вторую неделю подряд обыгрывает Филипа Крайиновича и продолжает защиту титула в Роттердаме. Француз выиграл уже восьмой матч подряд, что в последний раз ему удавалось год назад на связке турниров в Роттердаме (титул) и Дубае (полуфинал).
19-летний Феликс Оже-Альяссим стал самым молодым финалистом турнира в Роттердаме за его 46-летнюю историю. Интересно, что канадец на 4 дня улучшил возрастной рекорд Роджера Федерера, который в 2001 году проиграл в финале этих соревнований в возрасте 19 лет и 195 дней.
Монфис и Оже-Альяссим впервые сыграют друг с другом. Француз может завоевать свой 10-й титул на турнирах АТР в 31-м карьерном финале. Для канадца это четвертая попытка выиграть свой дебютный титул на соревнованиях АТР.
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