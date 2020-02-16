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Теннис

Роттердам. Монфис второй год подряд сыграет в финале, Оже-Альяссим побил рекорд Федерера

Евгений НикитюкНет комментариев
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На турнире ATP в Нидерландах определились участники 1/2 финала.

ABN AMRO World Tennis Tournament – ATP Tour 500
Роттердам, Нидерланды • 10-16 февраля • хард (зал) •
Действующий чемпион: Гаэль Монфис (Франция)
Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Полуфинал
Г. Монфис (Франция, 3) – Ф. Крайинович (Сербия) 6-4 7-6(5)
Ф. Оже-Альяссим (Канада) – П. Карреньо-Буста (Испания) 7-6(2) 6-4

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Гаэль Монфис вторую неделю подряд обыгрывает Филипа Крайиновича и продолжает защиту титула в Роттердаме. Француз выиграл уже восьмой матч подряд, что в последний раз ему удавалось год назад на связке турниров в Роттердаме (титул) и Дубае (полуфинал).

19-летний Феликс Оже-Альяссим стал самым молодым финалистом турнира в Роттердаме за его 46-летнюю историю. Интересно, что канадец на 4 дня улучшил возрастной рекорд Роджера Федерера, который в 2001 году проиграл в финале этих соревнований в возрасте 19 лет и 195 дней.

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Монфис и Оже-Альяссим впервые сыграют друг с другом. Француз может завоевать свой 10-й титул на турнирах АТР в 31-м карьерном финале. Для канадца это четвертая попытка выиграть свой дебютный титул на соревнованиях АТР.

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Источник: btu.org.ua
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