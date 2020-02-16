Стаховский уступил в квалификации турнира в Марселе

Украинский теннисист Сергей Стаховский в двух сетах неожиданно проиграл 222-й ракетке мира немцу Маттиасу Бахінгеру в стартовом матче квалификации турнира во французском Марселе. Матч завершился со счетом 3:6, 4:6.
Всего теннисисты провели на корте 1 час и 2 минуты. Матч начался хорошо для украинца. Стаховский уверенно реализовал свою подачу и быстро заработал стартовое очко в поединке. Однако после Маттиас ответил двумя своими подачами и брейком. В решающем розыгрыше первого сета Стаховский вернулся с 0:40, однако дожать Бахінгера у него не получилось.