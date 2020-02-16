У Свитолиной сменилась соперница на турнире в Дубае

Источник – Чемпион.

У Элины Свитолиной сменилась соперница в рамках первого круга хардового турнира серии Премьер в Дубае.

На старте соревнований 25-летняя украинка сыграет против одной из победительниц квалификации, а не испанки Гарбінє Мугуруси.

Причиной этого стало снятие Кики Бертенс. Теннисистка из Нидерландов, которая вышла в финал на турнире аналогичной в Санкт-Петербурге, приняла решение взять небольшой отдых.

После этого организаторы “Dubai Tennis Championships” выдали Гарбінє Мугурусі девятый номер посева и теперь именно она станет первой соперницей Ким Клийстерс, которая возвращается в Тур на следующей неделе.