Украинцы на турнирах ITF 16 февраля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал “EURO.com.ua” предлагает вашему вниманию расписание и результаты матчей с участием украинских теннисистов





Каир, Египет ($100,000; Hard – Outdoor)

Основная сетка. Финал

17:00 | Леся Цуренко (Украина, 4/WC) – Иран-Камелия Бегу (Румыния, 3)

Каир, Египет ($60,000; Hard – Outdoor)

Квалификация. 1 круг

16:30 | Анастасия Шошина (Украина, 15) – Барбора Матушова (Чехия)

Перт, Австралия ($25,000; Hard – Outdoor)

Квалификация. 1 круг

02:00 | Марианна Закарлюк (Украина, 2) – Саанви Так (Австралия)



Анталья, Турция ($15,000; Clay – Outdoor)

Квалификация. 1 круг

10:30 | Анна Мартемьянова (Украина) – Екатерина Вишневская (Россия, 7)

12:00 | Орина Столярчук (Украина, WC) – Анастасия Соболева (Украина, WC)

12:00 | Данил Веремейчук (Украина) – Таё Яманака (Япония, 9)

13:30 | Вячеслав Белинский (Украина, WC) – Осман Торски (Германия)

Оберхахинг, Германия ($15,000; Hard – Indoor)

Квалификация. 1 круг

13:30 | Даниил Цебренко (Украина) – Петр Михнев (Чехия, 1)

Шарм-эль-Шейх, Египет ($15,000; Hard – Outdoor)

Квалификация. 1 круг

10:00 | Павел Шумейко (Украина, 1) – Карло Альберто Фоссати (Италия)

11:30 | Владимир Ужиловский (Украина) – Муса Алкотоп (Иордания)

11:30 | Александр Овчаренко (Украина, 7) – Арвид Нордквист (Швеция)

13:00 | Денис Паршутин (Украина) – Сэйта Ватанабе (Япония, 4)



Шауляй, Литва (Grade 2; Hard – Indoor)

Квалификация. 1 круг

13:00 | Иван Кременчуцкий (Украина) – Тимофей Куксов (Беларусь)

Анталья, Турция (Grade 5; Clay – Outdoor)

Квалификация. 1 круг

11:30 | Максим Довгуша (Украина, WC) – Дариус Флорин Поп (Румыния, 15)

11:30 | Нестор Лопушинский (Украина, 16) – Искендер Арда Гурмерич (Турция)

Квалификация. 2 круг

14:30 | Денис Челомбитько (Украина, 9) – Янник Кельм (Германия)

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