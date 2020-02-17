Буэнос-Айрес. Рууд выиграл свой дебютный титул ATP в карьере

21-летний Каспер Рууд во второй раз в карьере выступил в финале турнира АТР. Свой дебютный финал в Туре норвежец провел в прошлом году в Хьюстоне, где проиграл Кристиану Гарину. В актуальном рейтинге АТР Каспер поднимется на 38-ю строчку и побьет национальный рекорд, который ранее установил его отец и тренер Кристиан Рууд (39-е место).
Каспер Рууд также стал одним из самых молодых финалистов в Буэнос-Айресе (3-й в этом списке) и самым молодым чемпионом в истории турнира. Ранее автором этого возрастного рекорда был Гильермо Кориа, который выиграл здесь титул в сезоне-2004 (в 22 года и 1 месяц).