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Теннис

Буэнос-Айрес. Рууд выиграл свой дебютный титул ATP в карьере

Евгений НикитюкНет комментариев
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Каспер Рууд в финале соревнований обыграл Педро Соузу.

Argentina Open – ATP Tour 250
Буэнос-Айрес, Аргентина • 10-16 февраля • грунт •
Действующий чемпион: Марко Чеккинато (Италия)
Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Финал
Каспер Рууд (Норвегия, 8) – Педро Соуза (Португалия, LL) 6-1, 6-4

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21-летний Каспер Рууд во второй раз в карьере выступил в финале турнира АТР. Свой дебютный финал в Туре норвежец провел в прошлом году в Хьюстоне, где проиграл Кристиану Гарину. В актуальном рейтинге АТР Каспер поднимется на 38-ю строчку и побьет национальный рекорд, который ранее установил его отец и тренер Кристиан Рууд (39-е место).

Каспер Рууд также стал одним из самых молодых финалистов в Буэнос-Айресе (3-й в этом списке) и самым молодым чемпионом в истории турнира. Ранее автором этого возрастного рекорда был Гильермо Кориа, который выиграл здесь титул в сезоне-2004 (в 22 года и 1 месяц).

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31-летний Педро Соуза провел свой первый финал АТР в карьере. На турнирах АТР “лаки-лузеры” не побеждали с 2018 года.

Для соперников это был второй очный поединок. В 2018 году в финале “челленджера” в Браге победу праздновал Соуза.

Каспер Рууд на пути к титулу также обыграл таких соперников как Педро Андухар, Роберто Карбалес-Баэна, Душан Лайович и Хуан-Игнасио Лондеро.

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Фото: Argentina Open.

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Источник: btu.org.ua
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