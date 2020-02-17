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Теннис

Дубай. Мугуруса побеждает Клейстерс в стартовом матче

Евгений НикитюкНет комментариев
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Гарбинье Мугуруса обыграла Ким Клейстерс в её первом матче с 2012 года

Dubai Duty Free Tennis Championships – Premier
Дубай, ОАЭ • 17-23 февраля • хард • $848,000
Действующая чемпионка: Белинда Бенчич (Швейцария)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

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Первый круг
Гарбинье Мугуруса (Испания, 9) – Ким Клейстерс (Бельгия, WC) 6:2, 7:6(6)

В стартовом сете испанка сумела дважды выиграть гейм на подаче соперницы и вела во втором со счётом 3:1, однако бельгийская теннисистка начала сокращать разрыв и в девятом гейме вышла вперёд 5:4, отыграв два брейк-поинта. Затем Мугурусе удалось перевести игру на тай-брейк, в котором только со второго матчбола сумела завершить встречу.
Дубай. Мугуруса побеждает Клейстерс в стартовом матче
Напомним, что для Клейстерс это был первый матч на профессиональном уровне с конца августа 2012 года, когда она проиграла во втором круге US Open британке Лоре Робсон. Интересный факт: в том розыгрыше турнира Мугуруса дебютировала в основной сетке турниров Большого Шлема.

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Испанка шестой год подряд выступает в Дубае и лучший свой результат она показала в 2015 и 2018 годах, когда дошла до полуфинала. Во втором круге Гарбинье Мугуруса встретится с победительницей матча между Даяной Ястремской и Вероникой Кудерметовой.

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Источник: btu.org.ua
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