Дубай. Мугуруса побеждает Клейстерс в стартовом матче

Первый круг Гарбинье Мугуруса (Испания, 9) – Ким Клейстерс (Бельгия, WC) 6:2, 7:6(6)
В стартовом сете испанка сумела дважды выиграть гейм на подаче соперницы и вела во втором со счётом 3:1, однако бельгийская теннисистка начала сокращать разрыв и в девятом гейме вышла вперёд 5:4, отыграв два брейк-поинта. Затем Мугурусе удалось перевести игру на тай-брейк, в котором только со второго матчбола сумела завершить встречу.
Напомним, что для Клейстерс это был первый матч на профессиональном уровне с конца августа 2012 года, когда она проиграла во втором круге US Open британке Лоре Робсон. Интересный факт: в том розыгрыше турнира Мугуруса дебютировала в основной сетке турниров Большого Шлема.
Испанка шестой год подряд выступает в Дубае и лучший свой результат она показала в 2015 и 2018 годах, когда дошла до полуфинала. Во втором круге Гарбинье Мугуруса встретится с победительницей матча между Даяной Ястремской и Вероникой Кудерметовой.
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