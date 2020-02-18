Каир. Костюк, Снигур и Шошина выступят в основной сетке

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Три украинки сыграют на турнире ITF W60 в Египте
Zed Open Women’s Tennis 60k – ITF World Tennis Tour Каир, Египет • 17-23 февраля • хард • $60,000 Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд
Марта Костюк (№168) в первом круге встретится с Варварой Грачёвой (№103), посеянной под вторым номером. В прошлом сезоне украинка обыгрывала представительницу России в финале квалификации 60-тысячника в Испании, а затем проиграла ей в финале аналогичного турнира во Франции.