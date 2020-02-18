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Теннис

Каир. Костюк, Снигур и Шошина выступят в основной сетке

Евгений НикитюкНет комментариев
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Каир, Египет • 17-23 февраля • хард • $60,000
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Марта Костюк (№168) в первом круге встретится с Варварой Грачёвой (№103), посеянной под вторым номером. В прошлом сезоне украинка обыгрывала представительницу России в финале квалификации 60-тысячника в Испании, а затем проиграла ей в финале аналогичного турнира во Франции.

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Дарья Снигур (№231) на старте турнира сыграет против австрийки Юлии Грабер (№226).

Анастасия Шошина (№431) успешно преодолела квалификационный барьер и первой её соперницей в основе станет третья ракетка турнира Алёна Большова из Испании.

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Источник: btu.org.ua
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