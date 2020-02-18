Новое на сайте

еще
Вторник, 18 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисКобленц. Орлов проигрывает на старте соревнований
Теннис

Кобленц. Орлов проигрывает на старте соревнований

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Вчера, 13:28

Дубай. Свитолина и Ястремская узнали имена первых соперниц

Вчера, 13:23

Дубай. Сестры Киченок одержали победу в первом круге турнира

Вчера, 10:13

Элина Свитолина: "Очень удивилась, когда узнала о возвращении Клейстерс"

Вчера, 09:43

Орлов и Крутых начинают неделю с личными рекордами в рейтинге ATP

Владислав Орлов терпит поражение на “челленджере” в Германии.

Koblenz Open – ATP Challenger Tour
Кобленц, Германия • 17-23 февраля • хард • €46,600
Сетка турнира: ссылка

Первый круг
Владислав Орлов (Украина) – Димитар Кузманов (Болгария) 2-6, 1-6

Читайте также:  Доха. Стаховский проходит в основную сетку турнира (ДОПОЛНЕНО)

Матч продолжался 1 час и 13 минут. Украинец проиграл в каждом сете по 2 гейма на своей подаче и не воспользовался единственным шансом брейк в этом поединке.

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

четыре × 5 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Каир. Костюк, Снигур и Шошина выступят в основной сетке

Дубай. Мугуруса побеждает Клейстерс в стартовом матче

Стаховский указал срок, когда может завершить карьеру

Ястремская и Свитолина в понедельник провели тренировки в Дубае

Нью-Йорк. Эдмунд впервые с 2018 года стал чемпионом турнира ATP

Закрыть