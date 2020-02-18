Кобленц. Орлов проигрывает на старте соревнований

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Владислав Орлов терпит поражение на “челленджере” в Германии.



Koblenz Open – ATP Challenger Tour

Кобленц, Германия • 17-23 февраля • хард • €46,600

Сетка турнира: ссылка

Первый круг

Владислав Орлов (Украина) – Димитар Кузманов (Болгария) 2-6, 1-6

Матч продолжался 1 час и 13 минут. Украинец проиграл в каждом сете по 2 гейма на своей подаче и не воспользовался единственным шансом брейк в этом поединке.

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