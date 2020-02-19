Новое на сайте

еще
Среда, 19 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисЦуренко сыграет в квалификации турнира WTA в Дохе
Теннис

Цуренко сыграет в квалификации турнира WTA в Дохе

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Сегодня, 20:04

Бергамо. Марченко побеждает восьмого сеяного (ДОПОЛНЕНО)

Сегодня, 19:42

Дубай. Сестры Киченок отыгрываются с матчболов в борьбе за выход в четвертьфинал

Вчера, 16:25

Дубай. Ястремская дважды не подала на матч и в итоге проиграла Кудерметовой

Вчера, 13:51

Элина Свитолина прокомментировала свое поражение в первом круге в Дубае

Леся Цуренко вошла в список участниц отборочной сетки на турнире в Катаре

Украинская теннисистка, занимающая 141-ю позицию в рейтинге WTA, в конце этой неделе сыграет в квалификации турнира WTA Premier 5 в Дохе. Это стало возможным после отказа от участия 20-й ракетки мира Анжелик Кербер.

Читайте также:  Рафаэль Надаль: "Это было супер-везение, один день из тысячи, когда ты выигрываешь"

В основной сетке Qatar Total Open выступят Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

Подписывайтесь на официальные страницы БТУ в социальных сетях,
чтобы быть в курсе главных новостей украинского и мирового тенниса:
✔ Facebook ✔ Twitter ✔ VK ✔ Instagram ✔ Viber ✔ Telegram

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Читайте также:  Квитова не сыграет в Бирмингеме, Плишкова получила wild card
Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

три × 4 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Сестры Киченок вышли в четвертьфинал на турнире в Дубае

Дубай. Брэйди и Мугуруса поспорят за место в полуфинале

Марченко пробился в 1/8 турнира в Италии

Драма в матче чемпионов юниорских турниров Grand Slam (ВИДЕО)

Завацкая попала в основную сетку турнира в Акапулько

Закрыть