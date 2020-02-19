Цуренко сыграет в квалификации турнира WTA в Дохе

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Украинская теннисистка, занимающая 141-ю позицию в рейтинге WTA, в конце этой неделе сыграет в квалификации турнира WTA Premier 5 в Дохе. Это стало возможным после отказа от участия 20-й ракетки мира Анжелик Кербер.

В основной сетке Qatar Total Open выступят Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

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