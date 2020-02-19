Цуренко сыграет в квалификации турнира WTA в Дохе

Дубай. Сестры Киченок отыгрываются с матчболов в борьбе за выход в четвертьфинал
Вчера, 16:25
Дубай. Ястремская дважды не подала на матч и в итоге проиграла Кудерметовой
Вчера, 13:51
Элина Свитолина прокомментировала свое поражение в первом круге в Дубае
Леся Цуренко вошла в список участниц отборочной сетки на турнире в Катаре
Украинская теннисистка, занимающая 141-ю позицию в рейтинге WTA, в конце этой неделе сыграет в квалификации турнира WTA Premier 5 в Дохе. Это стало возможным после отказа от участия 20-й ракетки мира Анжелик Кербер.