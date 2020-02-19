Делрей-Бич. Сок одержал победу над действующим чемпионом в первом круге

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На турнире ATP в США завершились матчи первого раунда.
Delray Beach Open – ATP Tour 250 Делрей-Бич, США • 17-23 февраля • хард • Действующий чемпион: Раду Албот (Молдова) Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд
Первый круг Т. Пол (США) – Д. Галан (Колумбия) 6-2, 6-4 М. Раонич (Канада, 2) – Д. Истомин (Узбекистан) 6-2, 6-2 К. Норри (Великобритания) – Т. Фритц (США, 3) 6-4, 6-7(4), 6-4 Р. Опелка (США, 4) – Э. Гулбис (Латвия) 6-7(5), 6-4, 7-6(4) У. Умбер (Франция, 6) – С. Козлова (США) 6-7(5), 6-3, 6-1 Д. Сок (США) – Р. Албот (Молдова, 8) 3-6, 6-3, 7-6(2) С. Джонсон (США) – Х. Лааксонен (Швейцария) 7-6(5), 6-4
Экс-восьмая ракетка мира Джек Сок добыл свою первую одиночную победу на турнирах АТР с ноября 2018 года. Американец отыграл один матчбол у действующего чемпиона Раду Албота при счете 5-6 на своей подаче в решающем сете. Напомним, что Сок за протяжении последних двух лет боролся с разными травмами и год назад перенес операцию.
Во втором круге болельщиков ждут сразу 3 американских дерби. Так, Томми Пол и Фрэнсис Тиафо (0-2), а также Райли Опелка и Маккензи Макдональд (1-1) впервые сыграют друг с другом в рамках турниров АТР, Джек Сок и Стив Джонсон встретятся в Туре уже в 7 раз (Сок ведет 4-2).