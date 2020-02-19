Марченко пробился в 1/8 турнира в Италии

Илья Марченко продолжит борьбу на турнире в Италии
#Марченко
Источник – Чемпион.
Украинский теннисист Илья Марченко пробился в 1/8 финала турнира ATP Challenger Tour в Бергамо.
Украинец во втором круге победил Хироки Мория из Японии. Матч продолжался 1 час и 19 минут.
Internazionali di Tennis – ATP Challenger Tour
Бергамо, Италия
Хард
Второй круг, 19 февраля
Илья Марченко – Хироки Мория 6:1, 6:4
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