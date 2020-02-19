Марченко пробился в 1/8 турнира в Италии

Илья Марченко продолжит борьбу на турнире в Италии

#Марченко

Источник – Чемпион.

Украинский теннисист Илья Марченко пробился в 1/8 финала турнира ATP Challenger Tour в Бергамо.

Украинец во втором круге победил Хироки Мория из Японии. Матч продолжался 1 час и 19 минут.

Internazionali di Tennis – ATP Challenger Tour

Бергамо, Италия

Хард

Второй круг, 19 февраля

Илья Марченко – Хироки Мория 6:1, 6:4

Ранее Свитолина опозорившаяся на старте турнира в Дубае.

Также, Ястремская проиграла россиянке.