Ник Кириос снялся с турнира в Делрей-Бич, где был лидером посева

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Австралиец не выступит на соревнованиях в США из-за травмы кисти. Турнир в Делрей-Бич стал первым, на котором Кириос был лидером посева.

В основной сетке его заменит колумбиец Даниэль Галан. В стартовом раунде в основе он сыграет против американца Томми Пола.

Также на кортах в Делрей-Бич не выступит британец Кайл Эдмунд. Чемпиона турнира в Нью-Йорке в сетке “Delray Beach Open” заменит американец Стефан Козлов.

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Фото: Reuters.