Завацкая, Цуренко и Калинина заявились на турнир WTA 125k в Индиан-Уэллс

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Катарина Завацкая (№105), Леся Цуренко (№126) и Ангелина Калинина (№141) выступят на турнире WTA 125k Oracle Challenger Series, который пройдёт 2-8 марта в Индиан-Уэллс.

Затем в Индиан-Уэллс состоится турнир WTA Premier Mandatory, где в квалификации заявлены Завацкая и Катерина Козлова, а Цуренко находится на девятой позиции в альтернативном списке.

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