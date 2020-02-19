Новое на сайте

еще
Среда, 19 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисЗавацкая попала в основную сетку турнира в Акапулько
Теннис

Завацкая попала в основную сетку турнира в Акапулько

AdminНет комментариев
Добавлено

Катарина Завацкая следующей неделе сыграет на турнире в Мексике

#Завацкая

Источник – btu.org.ua.

Украинская теннисистка Катарина Завацкая следующей неделе сыграет на турнире WTA в Акапулько (Мексика).

Об этом сообщает btu.org.ua.

После нескольких отказов украинка вошла в число теннисисток, которые сыграют в основной сетке соревнований в Акапулько.

Также, благодаря этим отказам, к квалификации Abierto Mexicano Telcel попала Ангелина Калинина.

Отметим, что по “защищенным” рейтингу на турнир заявилась Катерина Бондаренко, а Екатерина Козлова отказалась от участия в соревнованиях.

Турнир WTA International Hard стартует в Акапулько 24 февраля.

Ранее Свитолина опозорившаяся на старте турнира в Дубае.

Читайте также:  Козлова пробилась в финал квалификации Индиан-Веллсу

Также, Ястремская проиграла россиянке.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

восемь + 12 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Завацкая, Цуренко и Калинина заявились на турнир WTA 125k в Индиан-Уэллс

Делрей-Бич. Сок одержал победу над действующим чемпионом в первом круге

Ник Кириос снялся с турнира в Делрей-Бич, где был лидером посева

Монфис поднялся на третье место, Шварцман вошел в топ-10 в чемпионской гонке АТР

Костюк и Снегирь успешно стартовали на турнире в Египте

Закрыть