Завацкая попала в основную сетку турнира в Акапулько

Катарина Завацкая следующей неделе сыграет на турнире в Мексике

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Источник – btu.org.ua.

Украинская теннисистка Катарина Завацкая следующей неделе сыграет на турнире WTA в Акапулько (Мексика).

Об этом сообщает btu.org.ua.

После нескольких отказов украинка вошла в число теннисисток, которые сыграют в основной сетке соревнований в Акапулько.

Также, благодаря этим отказам, к квалификации Abierto Mexicano Telcel попала Ангелина Калинина.

Отметим, что по “защищенным” рейтингу на турнир заявилась Катерина Бондаренко, а Екатерина Козлова отказалась от участия в соревнованиях.

Турнир WTA International Hard стартует в Акапулько 24 февраля.

Ранее Свитолина опозорившаяся на старте турнира в Дубае.

Также, Ястремская проиграла россиянке.