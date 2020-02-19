Завацкая попала в основную сетку турнира в Акапулько

Катарина Завацкая следующей неделе сыграет на турнире в Мексике
#Завацкая
Источник – btu.org.ua.
Украинская теннисистка Катарина Завацкая следующей неделе сыграет на турнире WTA в Акапулько (Мексика).
Об этом сообщает btu.org.ua.
После нескольких отказов украинка вошла в число теннисисток, которые сыграют в основной сетке соревнований в Акапулько.
Также, благодаря этим отказам, к квалификации Abierto Mexicano Telcel попала Ангелина Калинина.
Отметим, что по “защищенным” рейтингу на турнир заявилась Катерина Бондаренко, а Екатерина Козлова отказалась от участия в соревнованиях.
Турнир WTA International Hard стартует в Акапулько 24 февраля.
Ранее Свитолина опозорившаяся на старте турнира в Дубае.
Также, Ястремская проиграла россиянке.
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