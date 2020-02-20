Александр Долгополов не выступит на первом Мастерсе сезона

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Украинский теннисист снялся с соревнований в Индиан-Уэллс.



Долгополов выбыл из списка участников “BNP Paribas Open”, куда был заявлен по защищенному рейтингу. Украинец также снялся с соревнований в Акапулько на следующей неделе, где был первым в альтернативном списке.

Александр Долгополов из-за травмы не выходил на корты Тура с мая 2018 года. В августе 2018-го Долгополов был прооперирован, а в июле 2019 года перенёс еще одну операцию на кисти.

Свой старт в сезоне-2020 украинцу пришлось отложить из-за операции на ноге.

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Фото: Canal Sport.