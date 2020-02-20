Александр Долгополов не выступит на первом Мастерсе сезона

Дубай. Сестры Киченок отыгрываются с матчболов в борьбе за выход в четвертьфинал
18.02.20 16:25
Дубай. Ястремская дважды не подала на матч и в итоге проиграла Кудерметовой
18.02.20 13:51
Элина Свитолина прокомментировала свое поражение в первом круге в Дубае
Украинский теннисист снялся с соревнований в Индиан-Уэллс.
Долгополов выбыл из списка участников “BNP Paribas Open”, куда был заявлен по защищенному рейтингу. Украинец также снялся с соревнований в Акапулько на следующей неделе, где был первым в альтернативном списке.