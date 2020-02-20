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Теннис

Дубай. Халеп в трёх сетах обыграла Соболенко и вышла в полуфинал

Евгений НикитюкНет комментариев
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Симона Халеп завершила игровой день на турнире WTA в ОАЭ

Dubai Duty Free Tennis Championships – Premier
Дубай, ОАЭ • 17-23 февраля • хард • $848,000
Действующая чемпионка: Белинда Бенчич (Швейцария)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

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Четвертьфинал
Симона Халеп (Румыния, 1) – Арина Соболенко (Беларусь, 7) 3:6, 6:2, 6:2

Румынская теннисистка взяла реванш у представительницы Беларуси за поражение в январе на “Премьере” в Аделаиде и повела 3:1 в счёте личных противостояний. В 2018 году Халеп обыграла Соболенко в Шэньчжэне и Цинциннати.

Симона проведёт свой второй полуфинал в Дубае за семь лет выступлений на данном турнире. В 2015 году румынка завоевала трофей чемпионки. В прошлом сезоне Халеп уступила в четвертьфинале будущей победительнице Белинде Бенчич.

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В полуфинале румынка встретится с Дженнифер Брэйди из США. В 2019 году Халеп одержала победу над американкой во втором круге турнира WTA Premier 5 в Торонто, а в этом сезоне победила её на старте Australian Open.

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Источник: btu.org.ua
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