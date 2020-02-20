Дубай. Халеп в трёх сетах обыграла Соболенко и вышла в полуфинал

Румынская теннисистка взяла реванш у представительницы Беларуси за поражение в январе на “Премьере” в Аделаиде и повела 3:1 в счёте личных противостояний. В 2018 году Халеп обыграла Соболенко в Шэньчжэне и Цинциннати.
Симона проведёт свой второй полуфинал в Дубае за семь лет выступлений на данном турнире. В 2015 году румынка завоевала трофей чемпионки. В прошлом сезоне Халеп уступила в четвертьфинале будущей победительнице Белинде Бенчич.
В полуфинале румынка встретится с Дженнифер Брэйди из США. В 2019 году Халеп одержала победу над американкой во втором круге турнира WTA Premier 5 в Торонто, а в этом сезоне победила её на старте Australian Open.
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