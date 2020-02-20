Федерер перенес операцию и не сможет играть до лета

#Федерер

Источник – Чемпион.

Роджер Федерер в Швейцарии успешно перенес операцию на правом колене.

Об этом рассказал сам теннисист в Іnstagram.

На полное восстановление швейцарскому теннисисту потребуется несколько месяцев.

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Федерер не сыграет на Мастерса в Майами и Индиан-Уэллсе, а также полностью пропустит грунтовый сезон, включая Ролан Гаррос. Также швейцарец отменил выставочный матч в Боготе против Александра Зверева.

Возвращение теннисиста ожидается в начале лета.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация вот Roger Federer (@rogerfederer) 20 Фев 2020 в 2:19 PST