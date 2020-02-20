Каир. Снигур вышла в четвертьфинал после отказа сеяной соперницы

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Доха. Цуренко и Лопатецкая сыграют в квалификации

Бергамо. Марченко вышел в четвертьфинал турнира

Бергамо. Марченко побеждает восьмого сеяного (ДОПОЛНЕНО)

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Дарья Снигур будет бороться за выход в полуфинал турнира ITF в Египте



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Каир, Египет • 17-23 февраля • хард • $60,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Украинская теннисистка и четвёртая ракетка турнира Ирина Бегу провели на корте меньше часа. Румынка приняла решение отказаться от дальнейшей борьбы при счёте 6:4, 2:1 в пользу Снигур.

Напомним, что на прошлой неделе Бегу обыграла Лесю Цуренко в финале 100-тысячника ITF в Каире.

Завтра в четвертьфинале Дарья сыграет против ещё одной представительницы Румынии – восьмой сеяной Елены Габриэлы Русе. Ранее сегодня победу во втором круге одержала Марта Костюк.

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