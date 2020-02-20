Каир. Снигур вышла в четвертьфинал после отказа сеяной соперницы

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Дарья Снигур будет бороться за выход в полуфинал турнира ITF в ЕгиптеZed Open Women’s Tennis 60k – ITF World Tennis TourКаир, Египет • 17-23 февраля • хард • $60,000Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд
Украинская теннисистка и четвёртая ракетка турнира Ирина Бегу провели на корте меньше часа. Румынка приняла решение отказаться от дальнейшей борьбы при счёте 6:4, 2:1 в пользу Снигур.
Напомним, что на прошлой неделе Бегу обыграла Лесю Цуренко в финале 100-тысячника ITF в Каире.
Завтра в четвертьфинале Дарья сыграет против ещё одной представительницы Румынии – восьмой сеяной Елены Габриэлы Русе. Ранее сегодня победу во втором круге одержала Марта Костюк.
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