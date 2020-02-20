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Теннис

Лео Борг: “Мне было немного трудно справиться с тем, что меня сравнивают с отцом, но сейчас все нормально”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Во вторник 16-летний швед провел свой дебютный матч на турнирах ATP Challenger Tour.

В первом круге в Бергамо Лео Борга обыграл представитель Тайваня Чун Син Цен: 6-3, 6-1.

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Швед отметил, что вынес много уроков из этого опыта.

“Сегодня мой уровень не так далек. Это был очень позитивный опыт. Это было увлекательно и я получил удовольствие от игры. Чувствую, что это было хорошее выступление с моей стороны”.

На турнир в Италии теннисист приехал без своего отца, Бьорна Борга, который остался дома, чтобы не привлекать к себе много внимания.

“Изначально мне было немного трудно справиться с тем, что меня сравнивают с моим отцом, – говорит Лео. – Но сейчас я нормально к этому отношусь. Конечно, перед матчем мы пообщались. Он сказал мне наслаждаться моментом, веселиться и не думать о победе или поражении”.

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Лео рассказывает, что его кумиром в детстве был Рафаэль Надаль и он надеется научиться у испанца его умению бороться за каждый мяч и его боевому духу.

“Я уверен, что в 2020 году буду комбинировать выступления на турнирах разных уровней. Я еще вернусь на соревнования юниоров, но я надеюсь, что смогу заработать очки и на уровне ATP, играя на “челленджерах” и турнирах ITF”.

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На следующей неделе Лео Борг выступит на “челленджере” во французском городе По.

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Фото: ATP Tour.

Источник: btu.org.ua
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