Марченко на отказе пробился в четвертьфинал турнира в Италии

Илья Марченко продолжит борьбу на турнире в Италии
#Марченко
Источник – Чемпион.
Украинский теннисист Илья Марченко (253) пробился в 1/4 финала турнира ATP Challenger Tour в Бергамо.
Украинец в третьем круге победил Романа Сафиуллина (174) из России.
Россиянин досрочно завершил выступление и снялся с игры после первой партии. Во время первого сета украинец уступал 2:4, но затем выиграл 5 из 6 геймов.
Internazionali di Tennis – ATP Challenger Tour
Бергамо, Италия
Хард
Третий круг, 20 февраля
Илья Марченко – Роман Сафиуллин 7:5 (отказ Сафуулліна)
Ранее Свитолина опозорившаяся на старте турнира в Дубае.
Также, Ястремская проиграла россиянке.
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