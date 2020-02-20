Марченко на отказе пробился в четвертьфинал турнира в Италии

Илья Марченко продолжит борьбу на турнире в Италии

#Марченко

Источник – Чемпион.

Украинский теннисист Илья Марченко (253) пробился в 1/4 финала турнира ATP Challenger Tour в Бергамо.

Украинец в третьем круге победил Романа Сафиуллина (174) из России.

Россиянин досрочно завершил выступление и снялся с игры после первой партии. Во время первого сета украинец уступал 2:4, но затем выиграл 5 из 6 геймов.

Internazionali di Tennis – ATP Challenger Tour

Бергамо, Италия

Хард

Третий круг, 20 февраля

Илья Марченко – Роман Сафиуллин 7:5 (отказ Сафуулліна)

Ранее Свитолина опозорившаяся на старте турнира в Дубае.

Также, Ястремская проиграла россиянке.