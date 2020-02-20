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Теннис

Марченко на отказе пробился в четвертьфинал турнира в Италии

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Илья Марченко продолжит борьбу на турнире в Италии

#Марченко

Источник – Чемпион.

Украинский теннисист Илья Марченко (253) пробился в 1/4 финала турнира ATP Challenger Tour в Бергамо.

Украинец в третьем круге победил Романа Сафиуллина (174) из России.

Россиянин досрочно завершил выступление и снялся с игры после первой партии. Во время первого сета украинец уступал 2:4, но затем выиграл 5 из 6 геймов.

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Internazionali di Tennis – ATP Challenger Tour
Бергамо, Италия
Хард
Третий круг, 20 февраля

Илья Марченко – Роман Сафиуллин 7:5 (отказ Сафуулліна)

Ранее Свитолина опозорившаяся на старте турнира в Дубае.

Также, Ястремская проиграла россиянке.

Источник: champion.com.ua
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