Сестры Киченок проиграли в четвертьфинале парного разряда турнира в Дубае

Украинский дуэт проиграл в двух сетах
#Киченок, #Дубаи
Источник – Чемпион.
Сегодня сестры Людмила и Надежда Киченок в 1/4 финала турнира WTA в Дубае в парном разряде встречались с Ин-Ин Дуань и Вероникой Кудерментовою.
Украинский дуэт проиграл четвертым сеяным Габриэле Дабровски из Канады и китаянке Чжан Шуай.
Матч продолжался 1 час и 5 минут.
Dubai Duty Free Tennis Championships – Premier
Дубаи, ОАЭ
Призовой фонд – $848,000
Хард
Парный разряд
Первый круг, 19 февраля
1/4 финала
Габриэла Дабровски/Чжан Шуай – Людмила Киченок/Надежда Киченок 6:2, 6:4
Ранее Свитолина опозорившаяся на старте турнира в Дубае.
Напомним, Свитолина хочет завоевать золото Олимпиады для Украины.
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