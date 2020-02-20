Сестры Киченок проиграли в четвертьфинале парного разряда турнира в Дубае

Украинский дуэт проиграл в двух сетах

#Киченок, #Дубаи

Источник – Чемпион.

Сегодня сестры Людмила и Надежда Киченок в 1/4 финала турнира WTA в Дубае в парном разряде встречались с Ин-Ин Дуань и Вероникой Кудерментовою.

Украинский дуэт проиграл четвертым сеяным Габриэле Дабровски из Канады и китаянке Чжан Шуай.

Матч продолжался 1 час и 5 минут.

Dubai Duty Free Tennis Championships – Premier

Дубаи, ОАЭ

Призовой фонд – $848,000

Хард

Парный разряд

Первый круг, 19 февраля

1/4 финала

Габриэла Дабровски/Чжан Шуай – Людмила Киченок/Надежда Киченок 6:2, 6:4

Ранее Свитолина опозорившаяся на старте турнира в Дубае.

Напомним, Свитолина хочет завоевать золото Олимпиады для Украины.