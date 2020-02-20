Снегирь на отказе обыграла четвертую сеяную на турнире в Каире

Украинка вышла в четвертьфинал 60-тысячника ITF
#Бегу, #Снегирь
Источник – Чемпион.
Украинская теннисистка Дарья Снигур во втором круге турнира ITF в Каире победила Ирину Бегу.
Бегу во втором сете отказалась от продолжения матча.
Раньше, до четвертьфинала этого турнира вышла Марта Костюк.
В третьем круге Снегирь сыграет с румынкой Габриэлой Русе.
Zed women’s Open Tennis 60k – ITF World Tennis Tour
Каир, Египет
Призовой фонд – $60,000
Хард
Первый круг, 19 февраля
Дарья Снегирь – Ирина Бегу 6:4, 2:1
Напомним, Цуренко проиграла в финале турнира в Каире.
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