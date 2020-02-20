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Теннис

Снегирь на отказе обыграла четвертую сеяную на турнире в Каире

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Украинка вышла в четвертьфинал 60-тысячника ITF

#Бегу, #Снегирь

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Дарья Снигур во втором круге турнира ITF в Каире победила Ирину Бегу.

Бегу во втором сете отказалась от продолжения матча.

Раньше, до четвертьфинала этого турнира вышла Марта Костюк.

В третьем круге Снегирь сыграет с румынкой Габриэлой Русе.

Zed women’s Open Tennis 60k – ITF World Tennis Tour
Каир, Египет
Призовой фонд – $60,000
Хард
Первый круг, 19 февраля

Дарья Снегирь – Ирина Бегу 6:4, 2:1

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Напомним, Цуренко проиграла в финале турнира в Каире.

Источник: champion.com.ua
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