Доха. Цуренко проигрывает на старте квалификации

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Доха. Цуренко и Лопатецкая сыграют в квалификации

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Леся Цуренко потерпела поражение на старте отборочного этапа.



Qatar Total Open – Premier 5

Доха, Катар • 24 февраля – 1 марта • хард • $3,240,445

Действующая чемпионка: Элис Мертенс (Бельгия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Квалификация. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) – Грет Миннен (Бельгия, 16) 6-3, 4-6, 1-6

Поединок продолжался 1 час и 50 минут. По ходу второго сета Цуренко отыгралась со счета 0-2 и взяла три гейма подряд. Дальше до конца встречи Лесе удалось выиграть всего 2 гейма.

Украинка во второй раз стартовала в Дохе с квалификации: в 2012 году ей не удалось пробиться в основную сетку. Лучший результат Цуренко на “Qatar Total Open” – второй круг в прошлом сезоне.

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Фото: Shenzhen Open.