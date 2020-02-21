Доха. Цуренко проигрывает на старте квалификации

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Леся Цуренко потерпела поражение на старте отборочного этапа.Qatar Total Open – Premier 5Доха, Катар • 24 февраля – 1 марта • хард • $3,240,445Действующая чемпионка: Элис Мертенс (Бельгия)Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд
Квалификация. Первый кругЛеся Цуренко (Украина) – Грет Миннен (Бельгия, 16) 6-3, 4-6, 1-6
Поединок продолжался 1 час и 50 минут. По ходу второго сета Цуренко отыгралась со счета 0-2 и взяла три гейма подряд. Дальше до конца встречи Лесе удалось выиграть всего 2 гейма.
Украинка во второй раз стартовала в Дохе с квалификации: в 2012 году ей не удалось пробиться в основную сетку. Лучший результат Цуренко на “Qatar Total Open” – второй круг в прошлом сезоне.
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Фото: Shenzhen Open.
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