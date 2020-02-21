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Теннис

Дубай. Мартич станет соперницей Рыбакиной в полуфинале

Евгений НикитюкНет комментариев
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Петра Мартич стала третьей полуфиналисткой турнира WTA в ОАЭ

Dubai Duty Free Tennis Championships – Premier
Дубай, ОАЭ • 17-23 февраля • хард • $848,000
Действующая чемпионка: Белинда Бенчич (Швейцария)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

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Четвертьфинал
Петра Мартич (Хорватия, 8) – Анетт Контавейт (Эстония) 7:6(4), 6:1

Представительница Хорватии впервые за четыре года выступлений в Дубае сыграет в полуфинале. Отметим, что ранее Мартич не выиграла ни одного матча в основной сетке турнира.

Это будет первый полуфинал для хорватки с сентября прошлого года, когда она стала финалисткой в Чжэнчжоу.

Завтра Мартич проведёт первую встречу с Еленой Рыбакиной из Казахстана, которая сегодня победила третью ракетку мира Каролину Плишкову.

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Источник: btu.org.ua
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