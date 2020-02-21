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Теннис

Дубай. Сестры Киченок покидают турнир после четвертьфинала

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

Вчера, 18:27

Доха. Цуренко и Лопатецкая сыграют в квалификации

Вчера, 12:13

Бергамо. Марченко вышел в четвертьфинал турнира

19.02.20 20:04

Бергамо. Марченко побеждает восьмого сеяного (ДОПОЛНЕНО)

19.02.20 19:42

Дубай. Сестры Киченок отыгрываются с матчболов в борьбе за выход в четвертьфинал

Надежда и Людмила Киченок выбывают из борьбы после матча с четвертыми сеяными.

Dubai Duty Free Tennis Championships – Premier
Дубай, ОАЭ • 17-23 февраля • хард • $848,000
Сетки турнира: парный разряд

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Четвертьфинал
Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина) – Габриэла Дабровски (Канада, 4) / Чжан Шуай (Китай, 4) 2-6, 4-6

Теннисистки провели на корте 65 минут. Украинки потеряли на своей подаче 4 гейма и оформили один брейк.

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Источник: btu.org.ua
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