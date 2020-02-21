Дубай. Сестры Киченок покидают турнир после четвертьфинала

Вчера, 18:27
Доха. Цуренко и Лопатецкая сыграют в квалификации
Вчера, 12:13
Бергамо. Марченко вышел в четвертьфинал турнира
19.02.20 20:04
Бергамо. Марченко побеждает восьмого сеяного (ДОПОЛНЕНО)
19.02.20 19:42
Дубай. Сестры Киченок отыгрываются с матчболов в борьбе за выход в четвертьфинал
Надежда и Людмила Киченок выбывают из борьбы после матча с четвертыми сеяными.Dubai Duty Free Tennis Championships – PremierДубай, ОАЭ • 17-23 февраля • хард • $848,000Сетки турнира: парный разряд
ЧетвертьфиналЛюдмила Киченок/Надежда Киченок (Украина) – Габриэла Дабровски (Канада, 4) / Чжан Шуай (Китай, 4) 2-6, 4-6
Теннисистки провели на корте 65 минут. Украинки потеряли на своей подаче 4 гейма и оформили один брейк.
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