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Теннис

Элина Свитолина в числе игроков, которые прошли наибольшее количество тестов на допинг в 2019 году

Евгений НикитюкНет комментариев
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ITF опубликовала годовой отчет в рамках теннисной анти-допинговой программы.

В отчете указаны данные по количеству пройденных тестов на соревнованиях и за пределами соревнований (ATP, WTA, ITF, Grand Slam). При этом не обозначены сведения о тестах, которые проводят национальные анти-допинговые организации.

Так, лидерами по проверкам в 2019 году стали кореец Хён Чон, который сдал 4 теста во время турниров и 30 – за пределами соревнований и словачка Виктория Кужмова – 11 на турнирах и 23 – вне соревнований.

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Журналисты отмечают, что существует как прямая зависимость от того, сколько турниров провел игрок (чем больше турниров/выступлений на поздней стадии крупных турниров – тем больше проверок на соревнованиях), так и отсутствие такой связи. В число тех теннисистов, которых проверяли чаще всего, соответственно, попали в основном игроки топ-10 одиночного/парного разрядов, участники поздних этапов турниров Grand Slam.

Среди украинских теннисистов наибольшее количество тестов сдала Элина Свитолина – 29. По показателю тестов в рамках турниров украинка попала в число лидеров: 14 тестов также сдали Элисон Риск (США) и Ян-Леннард Штруфф.

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От 31 до 27 тестов за год сдали Эшли Барти (12-17), Роджер Федерер (9-20), Фабио Фоньини (12-17), Юлия Гёргес (11-19), Йоханна Конта (10-18), Рафаэль Надаль (12-17), Кеи Нисикори (12-17), Каролина Плишкова (11-17), Альберт Рамос-Винолас (11-17), Элисон Риск (14-14), Ян-Леннард Штруфф (14-17), Хуан-Себастьян Кабаль (11-17), Екатерина Александрова (8-19), Алекс де Минор (10-17), Кристиан Гарин (11-16), Ришар Гаске (4-23), Симона Халеп (10-17), Пьер-Юг Эрбер (10-17), Барбора Стрыцова (10-17).

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Другие данные украинских игроков
Ангелина Кaлинина 1-0
Людмила Кичeнок 4-0
Надежда Кичeнок 4-0
Марта Кoстюк 2-0
Катерина Кoзлова 5-17
Илья Мaрченко 5-0
Денис Молчaнов 5-0
Дaрья Снигур 2-0
Сeргей Стаховский 3-0
Элинa Свитолина 14-15
Лeся Цуренко 7-17
Дaяна Ястремская 7-13
Кaтарина Завацкая 3-0

С информацией по всем украинским теннисистам и полным отчетом вы можете ознакомиться здесь

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Источник:
antidoping.itftennis.com

Фото: Jimmie48 Tennis Photography.

Источник: btu.org.ua
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