Свитолина и Ястремская выступят на турнире в Дохе

Турнир состоится с 24 февраля по 1 марта
#Свитолина, #Ястремская
Источник – sport.ua.
Первая и вторая ракетки Украины Элина Свитолина и Даяна Ястремская, выступят на хардовом турнире WTA в Дохе (Катар).
Об этом сообщает sport.ua.
Свитолина получила пятый номер посева и первый раунд пропускает. Во втором раунде соперницей украинки станет победительница матча Аманда Анисимова – Екатерина Александрова.
Ястремская в первом раунде сыграет с одной из победительниц квалификации. Во втором раунде, в случае успеха, украинку ждет чемпионка Australian Open София Кенинов.
Турнир в Дохе пройдет с 24 февраля по 1 марта.
Ранее Свитолина опозорившаяся на старте турнира в Дубае.
Напомним, Свитолина хочет завоевать золото Олимпиады для Украины.
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