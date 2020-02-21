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Теннис

Свитолина и Ястремская выступят на турнире в Дохе

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Турнир состоится с 24 февраля по 1 марта

#Свитолина, #Ястремская

Источник – sport.ua.

Первая и вторая ракетки Украины Элина Свитолина и Даяна Ястремская, выступят на хардовом турнире WTA в Дохе (Катар).

Об этом сообщает sport.ua.

Свитолина получила пятый номер посева и первый раунд пропускает. Во втором раунде соперницей украинки станет победительница матча Аманда Анисимова – Екатерина Александрова.

Ястремская в первом раунде сыграет с одной из победительниц квалификации. Во втором раунде, в случае успеха, украинку ждет чемпионка Australian Open София Кенинов.

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Турнир в Дохе пройдет с 24 февраля по 1 марта.

Ранее Свитолина опозорившаяся на старте турнира в Дубае.

Напомним, Свитолина хочет завоевать золото Олимпиады для Украины.

Источник: champion.com.ua
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