Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 20 февраля. Результаты дня

Портал “EURO.com.ua” предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских теннисистов





Каир, Египет ($60,000; Hard – Outdoor)

Основная сетка. 2 круг

Марта Костюк (Украина) – Мелани Клаффнер (Австрия, WC) 6:1, 6:4

Дарья Снигур (Украина) – Ирина-Камелия Бегу (Румыния, 4) 6:4, 2:1 (отказ)

Пары. Основная сетка. 1/4 финала

Анастасия Шошина/Паула Каня (Украина/Польша) – Екатерина Горгодзе/Виктория Кан (Грузия/Россия) отказ

Марта Костюк/Камилла Рахимова (Украина/Россия) – Анастасия Гасанова/Изабелла Шиникова (Россия/Болгария, 4) 6:3, ::3

Актобе, Казахстан ($25,000; Hard – Indoor)

Основная сетка. 2 круг

Владислав Манафов (Украина) – Ярослав Шило (Беларусь, Q) 6:4, 7:6(3)

Пары. Основная сетка. 1/4 финала

Владислав Манафов/Иван Лютаревич (Украина/Беларусь, 2) – Риккардо Бальцерани/Франческо Форти (Италия) 6:1, 6:4

Джодпур, Индия ($25,000; Hard – Outdoor)

Пары. Основная сетка. 1/4 финала

Валерия Страхова/Евгения Бурдина (Украина/Россия) – Снехаль Мане/Анкита Райна (Индия, 4) 3:6, 4:6

Перт, Австралия ($25,000; Hard – Outdoor)

Пары. Основная сетка. 1/4 финала

Марианна Закарлюк/Анна Уреке (Украина/Россия) – Наикта Бэйнс/Чан Су Джон (Великобритания/Южная Корея, 4) 3:6, 3:6



Анталья, Турция ($15,000; Clay – Outdoor)

Основная сетка. 2 круг

Любовь Костенко (Украина) – Мелани Стокке (Норвегия, 2) 7:6(5), 7:5

Пары. Основная сетка. 1/4 финала

Олег Приходько/Кэлин Манда (Украина/Румыния, 2) – Василе Антонеску/Османджан Сёйлер (Румыния/Турция) 6:1, 6:1

Шарм-эль-Шейх, Египет ($15,000; Hard – Outdoor)

Основная сетка. 2 круг

Виталий Сачко (Украина, 3) – Тристан Бойер (США, WC) 6:0, 6:2

Алексей Крутых (Украина, 8) – Алексей Хомич (Беларусь, WC) 6:4, 6:3

Александр Овчаренко (Украина, Q) -Павел Вербин (Россия, Q) 7:6(4), 6:7(3), 6:3

Пары. Основная сетка. 1/4 финала

Виталий Сачко/Пётр Матушевски (Украина/Польша, 3) – Владимир Ужиловский/Даниэль Коссек (Украина/Польша) 6:4, 6:1

Алексей Крутых/Ян Бондаревский (Украина/Россия, 4) – Рахил Манджи/Келси Стивенсон (Канада) 7:5, 5:7, 5-10



Шауляй, Литва (Grade 2; Hard – Indoor)

Пары. Основная сетка. 1/4 финала

Мария Глагола/Дарья Хомутянская (Украина/Беларусь) – Амелия Биссетт/Матильда Мутавджич (Великобритания, 2) 7:6(5), 6:4

Варшава, Польша (Grade 4; Hard – Indoor)

Основная сетка. 2 круг

Герман Самофалов (Украина, 4) – Гинек Бартон (Чехия) 7:6(5), 6:3

Пары. Основная сетка. 1 круг

Герман Самофалов/Сандро Шиц (Украина/Польша) – Макс Гжиголович/Габриэль Матушевски (Польша) 4:6, 5:7

Илья Максимчук/Олав Печковски (Украина/Польша) – Филип Печонка/Ян Вайдемаер (Польша, 4) 2:6, 6:2, 3-10

Анталья, Турция (Grade 5; Clay – Outdoor)

Пары. Основная сетка. 2 круг

Денис Челомбитько/Данил Семёнов (Украина) – Итан Фэрли/Башаран Шимшек (Австралия/Турция) 3:6, 6:3, 5-10

Нестор Лопушинский/Илья Сарафин (Украина) – Мерта Арабаджи/Фуркан Карабулут (Турция) 6:3, 6:3



Зимний кубок Европы (Раковник, Чехия) (U14; Girls; Hard – Indoor)

Четвертьфинал

Украина 0-3 Великобритания

Анна Ващенко – Мингге Сю 2:6, 4:6

Анастасия Фирман – Нахха Рид 5:7, 3:6

Котлярова/Ващенко – Рид/Сю 2:6, 4:6

Тольятти, Россия (U14; Category 2; Hard – Indoor)

Пары. Основная сетка. 1 круг

Полина Гуменюк/Анна Снигирёва (Украина/Россия) – Дарья Домова/Василиса Куприянова (Россия, 1) 4:6, 6:3, 10-8

Бухарест, Румыния (U14; Category 2; Clay – Indoor)

Основная сетка. 3 круг

Ева Галиевская (Украина, Q) – Мария Ангела Гаспар (Румыния, 9) 6:2, 5:7, 6:1

Пары. Основная сетка. 1/4 финала

Ева Галиевская/Мария Теодора Наги (Украина/Румыния) – Анамария Федерика Оана/Мария Теодореску (Румыния) 7:5, 3:6, 7-10

Тель-Авив, Израиль (U14; Category 2; Hard – Outdoor)

Основная сетка. 1/4 финала

Александр Колесниченко (Украина) – Тимоти Безар (Австрия) 6:1, 6:3

Основная сетка. 1/2 финала

Александр Колесниченко (Украина) – Халель Ашуш (Израиль, 2) 2:6, 1:6

Пары. Основная сетка. 1/4 финала

Маргарита Охендовская/Алиан Зак (Украина/Израиль, 2) – Ротем Коэн/Даниэль Голдштейн (Израиль) 7:5, 6:2

Александр Колесниченко/Йонатан Сагив (Украина/Израиль) – Халель Ашуш/Гур Трахтенберг (Израиль) 0:6, 1:6

Зутермер, Нидерланды (U14; Category 3; Hard – Indoor)

Пары. Основная сетка. 2 круг

Стефания Пушкар/Адриана Ткаченко (Украина) – Сара Копли/Сафия Зенби (Великобритания/Франция) 3:6, 7:6(6), 10-8

София Драгомирецкая/Жюли Мьятович (Украина/Франция) – Эддисон Комиски/Дюна Вайсо (США/Франция, 6) 6:7(5), 3:6

Подписывайтесь на официальные страницы БТУ в социальных сетях,

чтобы быть в курсе главных новостей украинского и мирового тенниса:

✔ Facebook ✔ Twitter ✔ VK ✔ Instagram ✔ Viber ✔ Telegram



Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь