Доха. Лопатецкая досрочно закончила свой матч (ДОПОЛНЕНО)

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Дарья Лопатецкая не смогла доиграть свой стартовый поединок в квалификации.Qatar Total Open – Premier 5Доха, Катар • 24 февраля – 1 марта • хард • $3,240,445Действующая чемпионка: Элис Мертенс (Бельгия)Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд
Квалификация. Первый кругДарья Лопатецкая (Украина) – Бернарда Пера (США, 3) 3-6, 0-3, отказ
Украинка снялась с игры при счете 0-3 во втором сете.
Теннисистки провели на корте около часа. Лопатецкая реализовала 2 из 4 шансов на брейк, а на своей подаче отыграла 5 из 10 брейкпоинтов. Напомним, что Дарья Лопатецкая получила от организаторов “wild card” в квалификацию соревнований.
Ранее сегодня свой стартовый матч в квалификации проиграла Леся Цуренко.
ДОПОЛНЕНО: официальная причина отказа – травма шеи (затылка).
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Фото: Jimmie48 Tennis Photography.
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