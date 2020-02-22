Доха. Лопатецкая досрочно закончила свой матч (ДОПОЛНЕНО)

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Бергамо. Марченко пробился в полуфинал турнира

Доха. Свитолина и Ястремская выступят на турнире в Катаре

Доха. Цуренко и Лопатецкая сыграют в квалификации

Бергамо. Марченко вышел в четвертьфинал турнира

Дарья Лопатецкая не смогла доиграть свой стартовый поединок в квалификации.



Qatar Total Open – Premier 5

Доха, Катар • 24 февраля – 1 марта • хард • $3,240,445

Действующая чемпионка: Элис Мертенс (Бельгия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Квалификация. Первый круг

Дарья Лопатецкая (Украина) – Бернарда Пера (США, 3) 3-6, 0-3, отказ

Украинка снялась с игры при счете 0-3 во втором сете.

Теннисистки провели на корте около часа. Лопатецкая реализовала 2 из 4 шансов на брейк, а на своей подаче отыграла 5 из 10 брейкпоинтов.



Напомним, что Дарья Лопатецкая получила от организаторов “wild card” в квалификацию соревнований.

Ранее сегодня свой стартовый матч в квалификации проиграла Леся Цуренко.

ДОПОЛНЕНО: официальная причина отказа – травма шеи (затылка).

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Фото: Jimmie48 Tennis Photography.