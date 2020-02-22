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Теннис

По. Стаховский и Марченко сыграют в основной сетке

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинские теннисисты выступят на “челленджере” во Франции.

TEREGA Open Pau Pyrénées – ATP Challenger Tour
По, Франция • 24 февраля – 1 марта • хард (зал) •
Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд[/b]

Сергей Стаховский получил шестой номер посева и первый раунд пропустит.

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Илья Марченко в стартовом матче сыграет против немца Маттиаса Бахингера (АТР 211). В 2014 году Бахингер выиграл в их первом очном поединке.

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Источник: btu.org.ua
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