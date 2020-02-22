По. Стаховский и Марченко сыграют в основной сетке

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Бергамо. Марченко пробился в полуфинал турнира
Украинские теннисисты выступят на “челленджере” во Франции.TEREGA Open Pau Pyrénées – ATP Challenger TourПо, Франция • 24 февраля – 1 марта • хард (зал) • Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд[/b]
Сергей Стаховский получил шестой номер посева и первый раунд пропустит.
Илья Марченко в стартовом матче сыграет против немца Маттиаса Бахингера (АТР 211). В 2014 году Бахингер выиграл в их первом очном поединке.
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