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Теннис

Марта Костюк выиграла турнир в Египте, в финале уничтожив Большову

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Костюк позволила сопернице выиграть лишь один гейм

#Костюк #Большова

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Марта Костюк в финале турнира ITF в Египте уверенно победила испанку Алену Большову.

Украинка победила в двух сетах. Костюк позволила сопернице выиграть лишь один гейм. Матч продолжался всего 56 минут.

Ранее, Костюк в полуфинале этого турнира победила Снегирь.

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Финал, 23 февраля

Марта Костюк – Алена Большова 6:1, 6:0

Источник: champion.com.ua
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