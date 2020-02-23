Марта Костюк выиграла турнир в Египте, в финале уничтожив Большову

Костюк позволила сопернице выиграть лишь один гейм
#Костюк #Большова
Источник – Чемпион.
Украинская теннисистка Марта Костюк в финале турнира ITF в Египте уверенно победила испанку Алену Большову.
Украинка победила в двух сетах. Костюк позволила сопернице выиграть лишь один гейм. Матч продолжался всего 56 минут.
Ранее, Костюк в полуфинале этого турнира победила Снегирь.
Zed women’s Open Tennis 60k – ITF World Tennis Tour
Каир, Египет
Призовой фонд – $60,000
Хард
Финал, 23 февраля
Марта Костюк – Алена Большова 6:1, 6:0
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