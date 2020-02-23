Марта Костюк выиграла турнир в Египте, в финале уничтожив Большову

Костюк позволила сопернице выиграть лишь один гейм

#Костюк #Большова

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Марта Костюк в финале турнира ITF в Египте уверенно победила испанку Алену Большову.

Украинка победила в двух сетах. Костюк позволила сопернице выиграть лишь один гейм. Матч продолжался всего 56 минут.

Ранее, Костюк в полуфинале этого турнира победила Снегирь.

Zed women’s Open Tennis 60k – ITF World Tennis Tour

Каир, Египет

Призовой фонд – $60,000

Хард

Финал, 23 февраля

Марта Костюк – Алена Большова 6:1, 6:0