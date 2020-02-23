Свитолина и Ястремская вылетели из парного разряда турнира в Дохе

Источник – Чемпион.

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская не сумели пробиться в 1/8 финала парного турнира в Дохе.

Украинки в двух сетах проиграли бельгийско-американскому дуэту Кирстен Фліпкінс/Бетани Маттек-Сэндс — 3:6, 3:6.

Поединок продолжался 1 час и 5 минут.

Qatar Total Open – Premier 5

Доха, Катар

Хард, парный разряд

Призовой фонд: $3,240,445

Кирстен Флипкенс/Бетани Маттек-Сіндс – Элина Свитолина/Даяна Ястремска 6:3, 6:3