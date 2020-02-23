Свитолина и Ястремская вылетели из парного разряда турнира в Дохе

Источник – Чемпион.
Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская не сумели пробиться в 1/8 финала парного турнира в Дохе.
Украинки в двух сетах проиграли бельгийско-американскому дуэту Кирстен Фліпкінс/Бетани Маттек-Сэндс — 3:6, 3:6.
Поединок продолжался 1 час и 5 минут.
Qatar Total Open – Premier 5
Доха, Катар
Хард, парный разряд
Призовой фонд: $3,240,445
Кирстен Флипкенс/Бетани Маттек-Сіндс – Элина Свитолина/Даяна Ястремска 6:3, 6:3
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