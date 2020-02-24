ATP Challenger Tour. Родионов первым выиграл второй титул в сезоне, в Бергамо отменили финал с участием Марченко

Результаты турниров серии ATP Challenger Tour, состоявшихся на прошлой игровой неделе

Challenger Banque Nationale de Drummondville (Драммондвиль, Канада. Хард) – $54,160 +H

Основная сетка

Финал

[14] М. Кресси (Франция, 252) – [12] А. Риндеркнех (Франция, 239) 6-7(4) 6-4 6-4



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На этой игровой неделе пройдут три турнира ATP Challenger Tour:

По (Франция) | Challenger 100 | Хард | €92,040 +H | ТОП-3 посева: Иржи Веселы (Чехия), Норберт Гомбош (Словакия) и Сумит Нагаль (Индия)

Калгари (Канада) | Challenger 90 | Хард | $81,240 +H | ТОП-3 посева: Вашек Поспишил (Канада), Го Соеда (Япония) и Иво Карлович (Хорватия)

Колумбус, США | Challenger 80 | Хард | $54,160 +H | ТОП-3 посева: Кристофер О’Конелл (Австралия), Марк Полманс (Австралия) и Седрик-Марсель Штебе (Германия)



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