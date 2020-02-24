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Теннис

ATP Challenger Tour. Родионов первым выиграл второй титул в сезоне, в Бергамо отменили финал с участием Марченко

Евгений НикитюкНет комментариев
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Результаты турниров серии ATP Challenger Tour, состоявшихся на прошлой игровой неделе

Challenger Banque Nationale de Drummondville (Драммондвиль, Канада. Хард) – $54,160 +H
Основная сетка

Финал
[14] М. Кресси (Франция, 252)[12] А. Риндеркнех (Франция, 239) 6-7(4) 6-4 6-4

  • 22-летний Максиме Кресси выиграл свой второй титул в карьере и первый в этом году. Француз одержал по ходу турнира пять побед и проиграл лишь один сет. Титул в Драммондвиле приносит Кресси $7,200 призовых и 80 рейтинговых очков. Новую игровую неделю француз начинает на 191-й позиции в рейтинге АТР (+61);
  • Парный титул в Драммондвиле выиграли французы Артур Риндеркнех и Мануэль Гинар;

    Morelos Open Credito Real (Морелос, Мексика. Хард) – $54,160 +H
    Основная сетка

    Финал
    [10] Ю. Родионов (Австрия, 230)[9] Х.П. Фисович (Аргентина, 231) 4-6 6-2 6-3
    ATP Challenger Tour. Родионов первым выиграл второй титул в сезоне, в Бергамо отменили финал с участием Марченко

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  • 20-летний Юрий Родионов выиграл второй титул в этом году и третий за карьеру. Австриец по ходу турнира проиграл три сета и обыграл двоих сеяных игроков. Родионов стал первым игроком, выигравшим в этом году больше одного челленджера. Успех в Мексике принес ему $7,200 призовых и 80 рейтинговых очков. В рейтинге АТР он поднялся на рекордную для себя 172-ю строчку (+58);
  • Парный титул в Морелосе выиграли лидеры посева – австралийцы Люк Сэвилл и Джон-Патрик Смит;

    Trofeo Perrel – Faip (Бергамо, Италия. Хард) – €46,600 +H
    Основная сетка

    Финал
    И. Марченко (Украина, 253) – [7] Э. Куако (Франция, 208) отменен из-за вспышки короновируса

  • Одиночный финал в Бергамо был отменен по распоряжению премьер-министра Италии Джузеппе Конте, который подписал указ об отмене всех спортивных соревнований в северных регионах Венето и Ломбардия. Оба финалиста получили по € 3,650 призовых и 48 рейтинговых очков, как финалисты соревнований. Украинец Илья Марченко поднялся на этой неделе на 211-е место в рейтинге АТР (+42), а француз Энцо Куако занял 179-е место (+29);
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  • Парный финал состоялся в субботу и победу в нем отпраздновали чех Зденек Колар и итальянец Джулиан Оклеппо;

    Koblenz Open (Кобленц, Германия. Хард) – €46,600 +H
    Основная сетка

    Финал
    Т. Махач (Чехия, 347) – [6] Б. ван де Зандшульп (Нидерланды, 204) 6-3 4-6 6-3
    ATP Challenger Tour. Родионов первым выиграл второй титул в сезоне, в Бергамо отменили финал с участием Марченко

  • 19-летний Томаш Махач выиграл первый челленджер в карьере. Чешский теннисист проиграл лишь один сет за шесть матчей по ходу турнира. Титул принес Махачу € 6,190 призовых и 80 рейтинговых очков, которые подняли его на рекордное 251-е место в мировой классификации (+96);
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  • Парный турнир в Кобленце выиграли лидеры посева – нидерландская пара Сандер Арендс и Дэвид Пел;

    На этой игровой неделе пройдут три турнира ATP Challenger Tour:

    По (Франция) | Challenger 100 | Хард | €92,040 +H | ТОП-3 посева: Иржи Веселы (Чехия), Норберт Гомбош (Словакия) и Сумит Нагаль (Индия)

    Калгари (Канада) | Challenger 90 | Хард | $81,240 +H | ТОП-3 посева: Вашек Поспишил (Канада), Го Соеда (Япония) и Иво Карлович (Хорватия)

    Колумбус, США | Challenger 80 | Хард | $54,160 +H | ТОП-3 посева: Кристофер О’Конелл (Австралия), Марк Полманс (Австралия) и Седрик-Марсель Штебе (Германия)

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    Источник: btu.org.ua
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