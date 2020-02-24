ATP Challenger Tour. Родионов первым выиграл второй титул в сезоне, в Бергамо отменили финал с участием Марченко
Результаты турниров серии ATP Challenger Tour, состоявшихся на прошлой игровой неделе
Challenger Banque Nationale de Drummondville (Драммондвиль, Канада. Хард) – $54,160 +H
Основная сетка
Финал
[14] М. Кресси (Франция, 252) – [12] А. Риндеркнех (Франция, 239) 6-7(4) 6-4 6-4
Morelos Open Credito Real (Морелос, Мексика. Хард) – $54,160 +H
Основная сетка
Финал
[10] Ю. Родионов (Австрия, 230) – [9] Х.П. Фисович (Аргентина, 231) 4-6 6-2 6-3
Trofeo Perrel – Faip (Бергамо, Италия. Хард) – €46,600 +H
Основная сетка
Финал
И. Марченко (Украина, 253) – [7] Э. Куако (Франция, 208) отменен из-за вспышки короновируса
Koblenz Open (Кобленц, Германия. Хард) – €46,600 +H
Основная сетка
Финал
Т. Махач (Чехия, 347) – [6] Б. ван де Зандшульп (Нидерланды, 204) 6-3 4-6 6-3
На этой игровой неделе пройдут три турнира ATP Challenger Tour:
По (Франция) | Challenger 100 | Хард | €92,040 +H | ТОП-3 посева: Иржи Веселы (Чехия), Норберт Гомбош (Словакия) и Сумит Нагаль (Индия)
Калгари (Канада) | Challenger 90 | Хард | $81,240 +H | ТОП-3 посева: Вашек Поспишил (Канада), Го Соеда (Япония) и Иво Карлович (Хорватия)
Колумбус, США | Challenger 80 | Хард | $54,160 +H | ТОП-3 посева: Кристофер О’Конелл (Австралия), Марк Полманс (Австралия) и Седрик-Марсель Штебе (Германия)
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