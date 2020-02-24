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Теннис

Гаэль Монфис: “В первом круге меня ждет тяжелый матч”

Евгений НикитюкНет комментариев
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“Я хорошо себя чувствую. Условия на этом турнире немного другие, определенно, поскольку мы вновь вернулись на открытые корты. Здесь немного быстрее, мячи летают чуть больше. Мне нужно немного приспособиться. Если я смогу выиграть в первом круге против Мартона Фучовчиа, и это моя первая цель, тогда уже можно смотреть дальше и думать о третьем титуле.

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Если я сумею отлично отыграть и обыграть Фучовича, то буду очень счастлив. Думаю, что Мартон – замечательный игрок. Однозначно, он тот игрок, которого мне было трудно обыграть в прошлом году. Он показывает очень качественную игру, здорово провел Открытый чемпионат Австралии. Я видел его матч в Роттердаме против Роберто Баутисты-Агута, и это было качественное выступление. Ему только немного не повезло. Я жду трудного матча. На самом деле я могу быстро отправиться домой.

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Здесь у меня такие же шансы, как и у всех участников. Надеюсь, что смогу выиграть. Тогда я постараюсь сохранить свои позиции в топ-10 рейтинга до конца сезона. И почему бы не подняться выше, не добиться того, чего еще не добивался, например, попасть в топ-5. Пускай даже и на неделю”.

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Источник:
gulfnews.com

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Фото: DDF Tennis.

Источник: btu.org.ua
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