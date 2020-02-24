Новак Джокович: “На турнир в Дубае я приехал максимально подготовленным”

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Первая ракетка мира пообщался с журналистами накануне своего старта на соревнованиях в ОАЭ.



“На этом турнире я чувствую себя отлично. Я начал этот сезон как нельзя лучше и теперь приехал в Дубай вместе со своей семьей, с моими детьми. Три года я не играл в Дубае, поэтому, надеюсь, что смогу побороться здесь так же здорово, как мне удавалось это делать в прошлом. Здесь большая сербская диаспора, так что я почувствую большую поддержку на трибунах.

Что касается первого матча против Малека Жазири, то мы с ним отлично ладим, мы хорошие друзья. Конечно, это непростая ситуация, что ему все время приходится играть с фаворитами на старте соревнований. Но из-за этого его будут поддерживать еще больше. Я очень серьезно отношусь к предстоящему матчу, я приехал сюда максимально подготовленным.

Здесь я также сыграю в парном разряде. Это нормальная практика для меня, когда я возвращаюсь после паузы. Это отличный способ подготовиться к одиночным соревнованиям, это дополнительные минуты на корте. Я с большим удовольствием сыграю в паре вместе с Марином Чиличем. Мы часто об этом говорили и всегда хотели попробовать сыграть вместе.

Мои мысли по поводу операции Роджера Федерера? Это был сюрприз, если честно. Я знал, что он боролся с травмой в Австралии. Думаю, никто на самом деле не знал, какая конкретно у него травма и насколько она серьезная. Я вообще не люблю видеть, когда кому-угодно требуется операция. Я однажды сам через это проходил и, надеюсь, что это было в последний раз. Я знаю, что для докторов это обычное дело, но не для нас. Это может также создать и психологическую травму. Мне действительно грустно, что и Федереру, и Кевину Андерсону пришлось через это пройти. Я надеюсь, что очень скоро они вернуться в тур. Роджер – это Роджер. Он нужен этому спорту”.

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Источник:

dubaidutyfreetennischampionships.com

Фото: Gulf News.