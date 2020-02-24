Рио-де-Жанейро. Гарин выиграл второй титул в сезоне

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Rio Open

Рио-де-Жанейро, Бразилия • 17-23 февраля • грунт •

Действующий чемпион: Ласло Джере (Сербия)

Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Финал

Кристиан Гарин (Чили) – Джанлука Магер (Италия) 7-6(3), 7-5

В воскресенье оба теннисиста доигрывали свои полуфинальные поединки. Гарин обыграл Борну Чорича (6-4, 7-5), а Магер – Аттилу Балаша (7-6(4), 4-6, 7-6(2)

Ранее в этом месяце Кристиан Гарин стал победителем на соревнованиях в Кордове. 23-летний чилиец впервые выиграл титул на турнире серии АТР 500.

25-летний Джанлука Магер, в активе которого 3 титула на челленджерах, впервые дошел до финала на соревнованиях АТР.

Результаты на кортах в Рио позволили обоим игрокам обновить личные рекорды в рейтинге: Гарин поднялся на 18-е место, а Магер – на 77-е.

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