Свитолина: Я не могу играть даже на своем среднем уровне

Элина Свитолина прокомментировала начало сезона

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Источник – btu.org.ua.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не может найти своей игры.

Об этом рассказала сама теннисистка.

“Не самый потрясающий старт сезона, но я старалась каждый день брать для себя что-то положительное, не фокусироваться на поражениях. Я бы сказала, что они стали для меня очень неожиданными в каком-то смысле, даже для меня это было сюрпризом, что я не могу показать свой лучший теннис, свою обычную игру, не могу играть даже на своем среднем уровне.

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Это, безусловно, огорчает, потому что во время межсезонья я действительно тяжело работала и все еще продолжаю тяжело работать, чтобы совершенствовать свою игру. В любом случае, если фокусироваться только на негативе, то никаких улучшений не будет”, – рассказала Свитолина.