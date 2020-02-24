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Теннис

Свитолина: Я не могу играть даже на своем среднем уровне

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Элина Свитолина прокомментировала начало сезона

#Свитолина

Источник – btu.org.ua.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не может найти своей игры.

Об этом рассказала сама теннисистка.

“Не самый потрясающий старт сезона, но я старалась каждый день брать для себя что-то положительное, не фокусироваться на поражениях. Я бы сказала, что они стали для меня очень неожиданными в каком-то смысле, даже для меня это было сюрпризом, что я не могу показать свой лучший теннис, свою обычную игру, не могу играть даже на своем среднем уровне.

Актуально: Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию

Это, безусловно, огорчает, потому что во время межсезонья я действительно тяжело работала и все еще продолжаю тяжело работать, чтобы совершенствовать свою игру. В любом случае, если фокусироваться только на негативе, то никаких улучшений не будет”, – рассказала Свитолина.

Напомним, Свитолина и Ястремская вылетели из парного разряда турнира в Дохе.

Источник: champion.com.ua
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