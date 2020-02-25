Акапулько. Катарина Завацкая против Чжу Линь в первом круге: превью матча

Украинская теннисистка Катарина Завацкая стартует на турнире WTA в Акапулько и в первом круге сыграет с китаянкой Чжу Линь. Поединок откроет игровой день на корте №3 в 00:00 (26/02) по киевскому времени
Катарина Завацкая (Украина) – 106-я ракетка мира
Дата рождения: 05/02/2000 (20 лет) Место рождения: Луцк, Украина Рост: 173 см Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд) Титулы WTA: – Побед/Поражений за карьеру: 160/97 Призовые за карьеру: $246,414 Высший рейтинг WTA: 103 (03/02/2020) Катарина Завацкая на портале БТУ
Чжу Линь (Китай) – 77-я ракетка мира
Дата рождения: 28/01/1994 (26 лет) Место рождения: Уси, Китай Рост: 173 см Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд) Титулы WTA: – Побед/Поражений за карьеру: 311/204 Призовые за карьеру: $1,182,459 Высший рейтинг WTA: 69 (17/02/2020) Чжу Линь на портале БТУ
Выступления на турнире:Катарина Завацкая – 0/1. Украинка второй год подряд стартует в квалификации этого турнира. В прошлом сезоне она проиграла в стартовом раунде | Чжу Линь – Китайская теннисистка дебютирует на соревнованиях в Акапулько;
Выступления на харде:Катарина Завацкая – 168/102 (1/3 в этом году) | Чжу Линь – 280/165 (2/4 в этом году);
Выступления в сезоне 2020: Катарина Завацкая – 2/4. Grand Slam – 1/1 | Australian Open – QR2 Premier – 0/2 | Брисбен, Дубай – QR1 ITF – 1/1 | W60 (Андрезье-Бутеон) – R2
Национальный фактор:Катарина Завацкая – 6/0. Катарина ни разу не проигрывала в матчах с китайскими теннисистками. В этом году она обыграла Ма Шуюэ в квалификации Australian Open | Чжу Линь – 3/7. Китаянка проиграла четыре последних матча против украинских теннисисток;