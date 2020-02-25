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Теннис

Акапулько. Катарина Завацкая против Чжу Линь в первом круге: превью матча

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинская теннисистка Катарина Завацкая стартует на турнире WTA в Акапулько и в первом круге сыграет с китаянкой Чжу Линь. Поединок откроет игровой день на корте №3 в 00:00 (26/02) по киевскому времени

Катарина Завацкая (Украина) – 106-я ракетка мира

Дата рождения: 05/02/2000 (20 лет)
Место рождения: Луцк, Украина
Рост: 173 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA:
Побед/Поражений за карьеру: 160/97
Призовые за карьеру: $246,414
Высший рейтинг WTA: 103 (03/02/2020)
Катарина Завацкая на портале БТУ

Чжу Линь (Китай) – 77-я ракетка мира
Акапулько. Катарина Завацкая против Чжу Линь в первом круге: превью матча
Дата рождения: 28/01/1994 (26 лет)
Место рождения: Уси, Китай
Рост: 173 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA:
Побед/Поражений за карьеру: 311/204
Призовые за карьеру: $1,182,459
Высший рейтинг WTA: 69 (17/02/2020)
Чжу Линь на портале БТУ

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H2H: 0-0

Выступления на турнире: Катарина Завацкая – 0/1. Украинка второй год подряд стартует в квалификации этого турнира. В прошлом сезоне она проиграла в стартовом раунде | Чжу Линь – Китайская теннисистка дебютирует на соревнованиях в Акапулько;

Выступления на харде: Катарина Завацкая – 168/102 (1/3 в этом году) | Чжу Линь – 280/165 (2/4 в этом году);

Выступления в сезоне 2020:
Катарина Завацкая – 2/4.
Grand Slam – 1/1 | Australian Open – QR2
Premier – 0/2 | Брисбен, Дубай – QR1
ITF – 1/1 | W60 (Андрезье-Бутеон) – R2

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Чжу Линь – 2/4.
Grand Slam – 1/1 | Australian Open – R2
International – 1/3 | Шэньчжэнь, Хобарт – R1, Хуахин – R2

Последние 5 матчей: Катарина Завацкая В, П, В, П, П | Чжу Линь П, В, П, В, П

Национальный фактор: Катарина Завацкая – 6/0. Катарина ни разу не проигрывала в матчах с китайскими теннисистками. В этом году она обыграла Ма Шуюэ в квалификации Australian Open | Чжу Линь – 3/7. Китаянка проиграла четыре последних матча против украинских теннисисток;

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Котировки букмекеров: Букмекеры считают фавориткой матча китаянку и предлагают на ее победу коэффициент 1,45. Победа Катарины Завацкой оценивается коэффициентом 2,75;

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Источник: btu.org.ua
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