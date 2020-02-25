Бондаренко победила в первом круге турнира в Акапулько

Матч продолжался 2 часа 47 минут
#Ковініч, #Бондаренко
Источник – Чемпион.
Украинская теннисистка Катерина Бондаренко в первом круге турнира в Акапулько победила Данку Ковініч (Черногория).
Украинка победила в трех сетах. Матч продолжался 2 часа 47 минут.
Во втором круге украинка сыграет с Хизер Уотсон (69).
Abierto Mexicano TELCEL – International
Акапулько, Мексика
Хард, одиночный разряд
Призовой фонд – $ 250,000
Первый круг, 25 февраля
Екатерина Бондаренко – Данка Ковініч 6:7 (7), 6:4, 6:2
Ранее Свитолина проиграла Анисимовой на турнире в Дохе.
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