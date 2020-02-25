Марченко победил в квалификации турнира во Франции

Матч продолжался 2 часа 20 минуты

#Марченко #Франция

Источник – Чемпион.

Украинский теннисист Илья Марченко победил в первом круге квалификации турнира во французском городе По.

Украинец в третьох сетах переиграл немца Маттиаса Бачінгера.

Матч продолжался 2 часа 20 минуты.

Во втором круге квалификации завтра, 26 февраля, Марченко сыграет с аргентинцем Марко Трунгельїті.

TEREGA Open Pau Pyrénées – ATP Challenger Tour

Призовой фонд 92040 евро

По (Франция)

Квалификация

Первый круг, 25 февраля

Илья Марченко – Маттиас Бачінгер 3:6, 7:6 (10), 6:4

Ранее, определился состав сборной Украины на матч Кубка Дэвиса.

Напомним, Стаховский поднялся на одну позицию в рейтинге ATP.