Марченко победил в квалификации турнира во Франции

Матч продолжался 2 часа 20 минуты
#Марченко #Франция
Источник – Чемпион.
Украинский теннисист Илья Марченко победил в первом круге квалификации турнира во французском городе По.
Украинец в третьох сетах переиграл немца Маттиаса Бачінгера.
Матч продолжался 2 часа 20 минуты.
Во втором круге квалификации завтра, 26 февраля, Марченко сыграет с аргентинцем Марко Трунгельїті.
TEREGA Open Pau Pyrénées – ATP Challenger Tour
Призовой фонд 92040 евро
По (Франция)
Квалификация
Первый круг, 25 февраля
Илья Марченко – Маттиас Бачінгер 3:6, 7:6 (10), 6:4
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