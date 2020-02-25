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Теннис

Марченко победил в квалификации турнира во Франции

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Матч продолжался 2 часа 20 минуты

#Марченко #Франция

Источник – Чемпион.

Украинский теннисист Илья Марченко победил в первом круге квалификации турнира во французском городе По.

Украинец в третьох сетах переиграл немца Маттиаса Бачінгера.

Матч продолжался 2 часа 20 минуты.

Во втором круге квалификации завтра, 26 февраля, Марченко сыграет с аргентинцем Марко Трунгельїті.

TEREGA Open Pau Pyrénées – ATP Challenger Tour
Призовой фонд 92040 евро
По (Франция)
Квалификация
Первый круг, 25 февраля

Илья Марченко – Маттиас Бачінгер 3:6, 7:6 (10), 6:4

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Источник: champion.com.ua
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