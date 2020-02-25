Определился состав сборной Украины на матч Кубка Дэвиса

Стал известен состав сборной Украины на матчи Кубка Дэвиса
#ФТУ, #Украина, #Кубок Дэвиса
Источник – ФТУ.
Сборная Украины назвала состав на матчи Кубка Дэвиса против Китайского Тайбэя.
Об этом сообщает пресс-служба ФТУ.
Состав сборной Украины: Сергей Стаховский, Илья Марченко, Денис Молчанов, Владислав Орлов и Виталий Сачко.
Матчи состоятся 6-7 марта во Дворце спорта Юность в Запорожье.
Напомним, Марченко вышел в финал турнира в Италии.
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