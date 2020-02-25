Новое на сайте

еще
Вторник, 25 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисОпределился состав сборной Украины на матч Кубка Дэвиса
Теннис

Определился состав сборной Украины на матч Кубка Дэвиса

AdminНет комментариев
Добавлено

Стал известен состав сборной Украины на матчи Кубка Дэвиса

#ФТУ, #Украина, #Кубок Дэвиса

Источник – ФТУ.

Сборная Украины назвала состав на матчи Кубка Дэвиса против Китайского Тайбэя.

Об этом сообщает пресс-служба ФТУ.

Состав сборной Украины: Сергей Стаховский, Илья Марченко, Денис Молчанов, Владислав Орлов и Виталий Сачко.

Матчи состоятся 6-7 марта во Дворце спорта Юность в Запорожье.

Напомним, Марченко вышел в финал турнира в Италии.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

11 + семь =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 24 февраля. Результаты дня

Ястремская – Флипкенс. Обзор матча

Свитолина проиграла Анисимовой на турнире в Дохе

Ястремская успешно стартовала на турнире в Дохе

Свитолина: Я не могу играть даже на своем среднем уровне

Закрыть