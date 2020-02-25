Ястремская сенсационно обыграла чемпионку Australian Open-2020

Второй ракетке Украины Даяне Ястремской (№25 WTA) удалось обыграть
чемпионку Australian Open-2020 Софию Кенин (№5 WTA) в рамках 1/16 финала
турнира WTA в Дохе (Катар).
Игра завершилась по итогам двух сетов.
Даяна Ястремская
(Украина) – София Кенин (США) 6:3|7:6
Напомним, ранее между собой теннисистки играли два раза и в
личном противостоянии счет теперь 2-1 в пользу украинки.
Добавим, в 1/8 финала соперницей Ястремской будет
победительница поединка Гарбинье Мугурусы и Айлы Томлянович.
Напишите здесь свой комментарий
Имя
Email
Пожалуйста, введите ответ цифрами: