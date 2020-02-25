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Теннис

Ястремская сенсационно обыграла чемпионку Australian Open-2020

Сергей СумскойНет комментариев
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Второй ракетке Украины Даяне Ястремской (№25 WTA) удалось обыграть чемпионку Australian Open-2020 Софию Кенин (№5 WTA) в рамках 1/16 финала турнира WTA в Дохе (Катар).

Игра завершилась по итогам двух сетов.

Даяна Ястремская (Украина) – София Кенин (США) 6:3|7:6

Напомним, ранее между собой теннисистки играли два раза и в личном противостоянии счет теперь 2-1 в пользу украинки.

Добавим, в 1/8 финала соперницей Ястремской будет победительница поединка Гарбинье Мугурусы и Айлы Томлянович.

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Тэги: главноеДаяна Ястремская
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