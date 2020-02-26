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Теннис

Акапулько. Стивенс выбывает из борьбы, Юван уходит с матчболов в стартовом матче

Евгений НикитюкНет комментариев
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На турнире WTA в Мексике завершились матчи первого круга

Abierto Mexicano TELCEL – International
Акапулько, Мексика • 24 февраля – 1 марта • хард • $275,000
Действующая чемпионка: Ван Яфань (Китай)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Первый круг

Рената Сарасуа (Мексика, WC) – Слоан Стивенс (США, 1) 6:4, 6:2
Кэти Волынец (США, WC) – Шелби Роджерс (США) 6:2, 7:6(5)
Кайя Юван (Словения, Q) – Винус Уильямс (США, 5/WC) 4:6, 7:6(4), 6:2
Лейла Фернандес (Канада, Q) – Нина Стоянович (Сербия) 6:4, 6:1
Кэролайн Доулхайд (США, Q) – Усве Майтане Арконада (США, Q) 6:2, 6:2
Кристина Макхэйл (США) – Лорен Дэвис (США, 4) 6:2, 1:6, 6:4
Чжу Линь (Китай, 6) – Катарина Завацкая (Украина) 7:6(2), 6:2
Кэти Бултер (Великобритания) – Жасмин Паолини (Италия) 2:6, 6:3, 6:2
Сара Эррани (Италия, Q) – Сара Соррибес-Тормо (Испания) 7:5, 6:4

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Рената Сарасуа (№270) одержала первую в карьере победу над соперницей из Топ-50. Ранее мексиканка проиграла в четырёх подобных встречах. За выход в свой дебютный четвертьфинал на уровне WTA Сарасуа поспорит с Кэти Волынец (№384), которая праздновала дебютную победу в основной сетке турнира WTA. В прошлом сезоне 18-летняя американка провела свой первый матч на турнире в Люксембурге.

Кайя Юван (№125) отыграла семь матчболов в своём стартовом матче против Винус Уильямс. Это была четвёртая победа для 19-летней словенки в матчах с представительницами Топ-100 и крупнейшая в её карьере. Дальше Юван встретится со своей соотечественницей Тамарой Зиданшек.

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Лейла Фернандес (№190) записала в актив вторую победу в основной сетке турнира WTA. Впервые ей это удалось в 2018 году на домашних кортах в Квебеке. Во втором круге 17-летняя канадка сыграет против восьмой сеяной Нао Хибино, которую уже обыгрывала два раза, но проиграла ей в последней встрече в прошлом сезоне в Хиросиме.

Кэролайн Доулхайд (№139) одержала свою первую победу в WTA-туре с 2018 года: американка в последний раз выигрывала матч в основной сетке в апреле на “Премьере” в Чарльстоне.

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Кэти Бултер (№394) выиграла свой первый матч в основной сетке турнира WTA с февраля прошлом сезона, когда успешно стартовала в Акапулько.

Пары соперниц во втором круге: Сарасуа – Волынец, Зиданшек – Юван, Фернандес – Хибино, Доулхайд – Макхэйл, Чжу – Бултер, Эррани – Ван.

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Источник: btu.org.ua
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