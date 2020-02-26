Акапулько. Стивенс выбывает из борьбы, Юван уходит с матчболов в стартовом матче

Новости

Доха. Ястремская побеждает чемпионку Australian Open во втором круге

По. Марченко уходит с матчболов соперника и продолжит борьбу на турнире

Акапулько. Бондаренко одержала победу в упорном матче на старте

Доха. Ястремская выиграла стартовый матч и дальше сыграет с чемпионкой Australian Open

На турнире WTA в Мексике завершились матчи первого круга



Abierto Mexicano TELCEL – International

Акапулько, Мексика • 24 февраля – 1 марта • хард • $275,000

Действующая чемпионка: Ван Яфань (Китай)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Первый круг

Рената Сарасуа (Мексика, WC) – Слоан Стивенс (США, 1) 6:4, 6:2

Кэти Волынец (США, WC) – Шелби Роджерс (США) 6:2, 7:6(5)

Кайя Юван (Словения, Q) – Винус Уильямс (США, 5/WC) 4:6, 7:6(4), 6:2

Лейла Фернандес (Канада, Q) – Нина Стоянович (Сербия) 6:4, 6:1

Кэролайн Доулхайд (США, Q) – Усве Майтане Арконада (США, Q) 6:2, 6:2

Кристина Макхэйл (США) – Лорен Дэвис (США, 4) 6:2, 1:6, 6:4

Чжу Линь (Китай, 6) – Катарина Завацкая (Украина) 7:6(2), 6:2

Кэти Бултер (Великобритания) – Жасмин Паолини (Италия) 2:6, 6:3, 6:2

Сара Эррани (Италия, Q) – Сара Соррибес-Тормо (Испания) 7:5, 6:4

Рената Сарасуа (№270) одержала первую в карьере победу над соперницей из Топ-50. Ранее мексиканка проиграла в четырёх подобных встречах. За выход в свой дебютный четвертьфинал на уровне WTA Сарасуа поспорит с Кэти Волынец (№384), которая праздновала дебютную победу в основной сетке турнира WTA. В прошлом сезоне 18-летняя американка провела свой первый матч на турнире в Люксембурге.

Кайя Юван (№125) отыграла семь матчболов в своём стартовом матче против Винус Уильямс. Это была четвёртая победа для 19-летней словенки в матчах с представительницами Топ-100 и крупнейшая в её карьере. Дальше Юван встретится со своей соотечественницей Тамарой Зиданшек.

Лейла Фернандес (№190) записала в актив вторую победу в основной сетке турнира WTA. Впервые ей это удалось в 2018 году на домашних кортах в Квебеке. Во втором круге 17-летняя канадка сыграет против восьмой сеяной Нао Хибино, которую уже обыгрывала два раза, но проиграла ей в последней встрече в прошлом сезоне в Хиросиме.

Кэролайн Доулхайд (№139) одержала свою первую победу в WTA-туре с 2018 года: американка в последний раз выигрывала матч в основной сетке в апреле на “Премьере” в Чарльстоне.

Кэти Бултер (№394) выиграла свой первый матч в основной сетке турнира WTA с февраля прошлом сезона, когда успешно стартовала в Акапулько.

Пары соперниц во втором круге: Сарасуа – Волынец, Зиданшек – Юван, Фернандес – Хибино, Доулхайд – Макхэйл, Чжу – Бултер, Эррани – Ван.



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