Бондаренко сыграет в парном четвертьфинале в Акапулько

Екатерина Бондаренко поборется за выход в полуфинал
#Бондаренко
Источник – Чемпион.
Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко пробилась в четвертьфинал парного турнира в мексиканском Акапулько.
Украинка в паре с Шэрон Фічмен из Канады обыграли чешский дуэт Мария Боузкову и Ренату Ворачову.
Abierto Mexicano TELCEL – International
Акапулько, Мексика
Хард, одиночный разряд
Призовой фонд – $ 250,000
Первый круг, 26 февраля
Екатерина Бондаренко / Шэрон Фічмен – Мария Боузкова / Рената Ворачова 4:6, 6:2, (12:10)
Напомним, Ястремская разобралась с победительницей Australian Open на турнире в Дохе.
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