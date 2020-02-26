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Теннис

Бондаренко сыграет в парном четвертьфинале в Акапулько

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Екатерина Бондаренко поборется за выход в полуфинал

#Бондаренко

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко пробилась в четвертьфинал парного турнира в мексиканском Акапулько.

Украинка в паре с Шэрон Фічмен из Канады обыграли чешский дуэт Мария Боузкову и Ренату Ворачову.

Abierto Mexicano TELCEL – International
Акапулько, Мексика
Хард, одиночный разряд
Призовой фонд – $ 250,000
Первый круг, 26 февраля

Екатерина Бондаренко / Шэрон Фічмен – Мария Боузкова / Рената Ворачова 4:6, 6:2, (12:10)

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Напомним, Ястремская разобралась с победительницей Australian Open на турнире в Дохе.

Источник: champion.com.ua
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