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Теннис

ФТУ предложила Японии провести матч Кубка Федерации в Украине

Евгений НикитюкНет комментариев
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По результатам жеребьевки украинская команда должна сыграть на выезде.

Как сообщается на странице ФТУ, украинская федерация направила письмо Генеральному секретарю Японской Теннисной Ассоциации Хироси Сузуки, а также в ITF с предложением провести апрельский матч Кубка Федерации между командами Украины и Японии на украинском корте.

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Напомним, ранее сегодня стало известно, что матч Кубка Дэвиса Япония – Эквадор пройдет без зрителей. Японские власти пошли на такой шаг в рамках мер безопасности из-за коронавируса.

17-18 апреля сборные Японии и Украины сыграют в плей-офф за право пройти в квалификацию Fed Cup Finals-2021. Известно, что японская федерация ранее в этом месяца объявила место проведения этого поединка – теннисный центр “Utsubo Tennis Center” в городе Осака.

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Источник: btu.org.ua
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