Марченко пробился в третий круг турнира во Франции

Марченко поборется за выход в 1/4 финала турнира во Франции

#Марченко

Источник – Чемпион.

Украинский теннисист Илья Марченко (211) победил во втором круге турнира во французском городе По.

Украинец в трех сетах переиграл аргентинца Марко Трунгельїті (197)

TEREGA Open Pau Pyrénées – ATP Challenger Tour

Призовой фонд 92040 евро

По (Франция)

Первый круг, 25 февраля

Илья Марченко – Марко Трунгельїті 2:6, 7:5, 6:1

Напомним, Ястремская разобралась с победительницей Australian Open на турнире в Дохе.