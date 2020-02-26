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Теннис

Марченко пробился в третий круг турнира во Франции

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Марченко поборется за выход в 1/4 финала турнира во Франции

#Марченко

Источник – Чемпион.

Украинский теннисист Илья Марченко (211) победил во втором круге турнира во французском городе По.

Украинец в трех сетах переиграл аргентинца Марко Трунгельїті (197)

TEREGA Open Pau Pyrénées – ATP Challenger Tour
Призовой фонд 92040 евро
По (Франция)
Первый круг, 25 февраля

Илья Марченко – Марко Трунгельїті 2:6, 7:5, 6:1

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Напомним, Ястремская разобралась с победительницей Australian Open на турнире в Дохе.

Источник: champion.com.ua
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