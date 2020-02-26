Марченко пробился в третий круг турнира во Франции

Марченко поборется за выход в 1/4 финала турнира во Франции
#Марченко
Источник – Чемпион.
Украинский теннисист Илья Марченко (211) победил во втором круге турнира во французском городе По.
Украинец в трех сетах переиграл аргентинца Марко Трунгельїті (197)
TEREGA Open Pau Pyrénées – ATP Challenger Tour
Призовой фонд 92040 евро
По (Франция)
Первый круг, 25 февраля
Илья Марченко – Марко Трунгельїті 2:6, 7:5, 6:1
Напомним, Ястремская разобралась с победительницей Australian Open на турнире в Дохе.
Напишите здесь свой комментарий
Имя
Email
Пожалуйста, введите ответ цифрами: