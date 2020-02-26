Матч Кубка Федерации между украинками и японками может состояться в Украине

Украинская федерация предложила перенести игру из Японии
#Украина, #Япония
Источник – Чемпион.
Украинская федерация направила письмо Генеральному секретарю Японской Теннисной Ассоциации Хироси Сузуки, а также в ITF с предложением провести апрельский матч Кубка Федерации между командами Украины и Японии на украинском корте.
Об этом сообщается ФТУ.
Согласно жеребьевке, 17-18 апреля Украина должна была сыграть на выезде с Японией в плей-офф за право пройти в квалификацию Fed Cup Finals-2021. Японская федерация намерена провести игру в Осаке.