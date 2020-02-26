Матч Кубка Федерации между украинками и японками может состояться в Украине

Украинская федерация предложила перенести игру из Японии

#Украина, #Япония

Источник – Чемпион.

Украинская федерация направила письмо Генеральному секретарю Японской Теннисной Ассоциации Хироси Сузуки, а также в ITF с предложением провести апрельский матч Кубка Федерации между командами Украины и Японии на украинском корте.

Об этом сообщается ФТУ.

Согласно жеребьевке, 17-18 апреля Украина должна была сыграть на выезде с Японией в плей-офф за право пройти в квалификацию Fed Cup Finals-2021. Японская федерация намерена провести игру в Осаке.

Правда, матч Кубка Дэвиса Япония – Эквадор 6-7 марта пройдет без зрителей. Японская власть пошла на такой шаг в рамках мер безопасности через коронавирус.

Ранее, Евро-2020 под угрозой из-за коронавирус.

Напомним, МОК может отменить Олимпиаду в Токио через коронавирус.