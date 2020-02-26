Стаховский уступил во втором круге турнира во Франции

Матч продолжался 1 час 23 минуты
#Стаховский
Источник – Чемпион.
Первая ракетка Украины Сергей Стаховский проиграл во втором круге турнира во французском городе По.
Украинец в двух сетах уступил россиянину Теймуразу Габашвили.
Матч продолжался 1 час 23 минуты.
TEREGA Open Pau Pyrénées – ATP Challenger Tour
Призовой фонд 92040 евро
По (Франция)
Второй круг, 25 февраля
Теймуразу Габашвили – Сергей Стаховский 7:6 (1), 6:2
Ранее, определился состав сборной Украины на матч Кубка Дэвиса.
Напомним, Стаховский поднялся на одну позицию в рейтинге ATP.
Напишите здесь свой комментарий
Имя
Email
Пожалуйста, введите ответ цифрами: